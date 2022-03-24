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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нуланд: Мы видели это кино от Москвы много раз: война заканчивается, а они не выходят, ждут несколько лет и возвращаются за большим

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Нуланд отметила, что "дипломатия и переговоры не означают капитуляцию"
Нуланд отметила, что "дипломатия и переговоры не означают капитуляцию"
Фото: EPA

Мирному соглашению между Россией и Украиной должно предшествовать прекращение огня в Украине, заявила заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Об этом она сказала 24 марта во время онлайн-дискуссии в рамках Киевского форума по безопасности.

"Кто когда-либо слышал о мирном соглашении до прекращения огня? Сначала должно быть прекращение огня, а потом должен быть четкий план, как российские войска выйдут, как международное сообщество будет поддерживать вас в обеспечении этого, как мы будем отстраивать Украину и как вы восстановите безопасность, в которой вы нуждаетесь, чтобы этого никогда больше не произошло", – сказала Нуланд.

Она подчеркнула, что США приветствуют решение украинского правительства, дипломатов и лидеров сесть за стол дипломатических переговоров почти сразу после начала конфликта и то, что они остаются за столом, несмотря на то, насколько это сложно.

"Но мы согласны с президентом [Владимиром] Зеленским, что дипломатия и переговоры не означают капитуляцию. Мы ранее видели это кино от Москвы слишком много раз: что война заканчивается, а они не выходят, что война заканчивается, а они удерживают то, что имеют, ждут несколько лет и возвращаются за большим. Это неустойчиво для вас и неустойчиво для свободного мира", – сказала Нуланд.

По ее словам, сейчас Москва занимается так называемой дипломатией Кабуки, но не берет на себя обязательств прекратить эту войну.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Переговоры с Россией еще в конце февраля сравнивал с традиционным японским театром Кабуки спикер Госдепа США Нед Прайс. Трансляция брифинга шла на YouTube-канале ведомства. "Россия заявляла о приверженности дипломатическому пути, в то же время их действия говорили совсем о другом... Мы больше не будем вовлечены в притворную дипломатическую работу", – заявил Прайс.

Контекст:

С конца февраля Украина и Россия проводят переговоры об окончании войны. Уже состоялись три очных раунда, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате. "Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть", – заявил член украинской делегации, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Стороны публично не комментируют подробности переговоров. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, это требование ряда конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров.

Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын сообщил, что в разговоре с Эрдоганом президент РФ Владимир Путин озвучил шесть требований к Украине: нейтралитет и отказ от будущего вступления в НАТО; демилитаризация и взаимное предоставление гарантий безопасности по австрийской модели; "денацификация"; отмена "помех" для широкого употребления русского языка; признание "ДНР" и "ЛНР"; признание аннексированного Крыма территорией России.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, приоритеты Украины на переговорах следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности.

Теги: Россия, США, Виктория Нуланд, переговоры, перемирие, прекращение огня, война России против Украины, дипломаты, Киевский форум по безопасности
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