Нуланд: Мы видели это кино от Москвы много раз: война заканчивается, а они не выходят, ждут несколько лет и возвращаются за большим

"Кто когда-либо слышал о мирном соглашении до прекращения огня? Сначала должно быть прекращение огня, а потом должен быть четкий план, как российские войска выйдут, как международное сообщество будет поддерживать вас в обеспечении этого, как мы будем отстраивать Украину и как вы восстановите безопасность, в которой вы нуждаетесь, чтобы этого никогда больше не произошло", – сказала Нуланд.

Она подчеркнула, что США приветствуют решение украинского правительства, дипломатов и лидеров сесть за стол дипломатических переговоров почти сразу после начала конфликта и то, что они остаются за столом, несмотря на то, насколько это сложно.

"Но мы согласны с президентом [Владимиром] Зеленским, что дипломатия и переговоры не означают капитуляцию. Мы ранее видели это кино от Москвы слишком много раз: что война заканчивается, а они не выходят, что война заканчивается, а они удерживают то, что имеют, ждут несколько лет и возвращаются за большим. Это неустойчиво для вас и неустойчиво для свободного мира", – сказала Нуланд.

По ее словам, сейчас Москва занимается так называемой дипломатией Кабуки, но не берет на себя обязательств прекратить эту войну.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Переговоры с Россией еще в конце февраля сравнивал с традиционным японским театром Кабуки спикер Госдепа США Нед Прайс. Трансляция брифинга шла на YouTube-канале ведомства. "Россия заявляла о приверженности дипломатическому пути, в то же время их действия говорили совсем о другом... Мы больше не будем вовлечены в притворную дипломатическую работу", – заявил Прайс.