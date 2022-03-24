"Борьба за Украину". Онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности. Трансляция

Видео: Open Ukraine / YouTube

Трансляция ведется в YouTube, а также на сайте и Facebook-странице Киевского форума по безопасности, на странице премьер-министра Украины в 2014–2016 годах Арсения Яценюка в Facebook.

Среди участников встречи

Виктория Нуланд, заместитель uосударственного секретаря Соединенных Штатов Америки;

Норберт Реттген, депутат Федерального парламента Германии, председатель парламентского комитета по иностранным делам в 2014-21 годах;

Иванна Климпуш-Цинцадзе , председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз;

Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-16 годах, председатель Киевского форума по безопасности;

Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.