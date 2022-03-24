"Борьба за Украину". Онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности. Трансляция

Трансляция ведется в YouTube, а также на сайте и Facebook-странице Киевского форума по безопасности, на странице премьер-министра Украины в 2014–2016 годах Арсения Яценюка в Facebook.
Среди участников встречи
- Виктория Нуланд, заместитель uосударственного секретаря Соединенных Штатов Америки;
- Норберт Реттген, депутат Федерального парламента Германии, председатель парламентского комитета по иностранным делам в 2014-21 годах;
- Иванна Климпуш-Цинцадзе , председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз;
- Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-16 годах, председатель Киевского форума по безопасности;
- Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.
Контекст:
Киевский форум по безопасности основан фондом Яценюка Open Ukraine в 2007 году.