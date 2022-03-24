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Видео: Open Ukraine / YouTube

"Борьба за Украину". Онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности. Трансляция

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24 февраля Киевский форум по безопасности проводит онлайн-дискуссию "Борьба за Украину", посвященную мировому взаимодействию ради обороны Украины от российской агрессии, с участием всемирно известных политиков и экспертов.

Трансляция ведется в YouTube, а также на сайте и Facebook-странице Киевского форума по безопасности, на странице премьер-министра Украины в 2014–2016 годах Арсения Яценюка в Facebook.

Среди участников встречи

  • Виктория Нуланд, заместитель uосударственного секретаря Соединенных Штатов Америки;
  • Норберт Реттген, депутат Федерального парламента Германии, председатель парламентского комитета по иностранным делам в 2014-21 годах;
  • Иванна Климпуш-Цинцадзе , председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз;
  • Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-16 годах, председатель Киевского форума по безопасности;
  • Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.
Контекст:

Киевский форум по безопасности основан фондом Яценюка Open Ukraine в 2007 году.

Теги: Арсений Яценюк, Виктория Нуланд, Даниил Лубкивский, Норберт Реттген, трансляция, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Киевский форум по безопасности
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