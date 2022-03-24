Байден предупредил о нехватке продовольствия из-за войны России против Украины

Он рассказал, что западные лидеры говорили об этой проблеме во время заседаний 24 марта.
"Мы обсуждали нехватку продовольствия, это реально будет. Цена санкций возложена не только на Россию. Это влияет на огромное количество стран, включая европейские страны и нашу страну", – сказал Байден, отметив, что Украина и России являются "житницей Европы".
На заседании "Большой семерки", по словам президента США, обсудили, как США и Канада, которые тоже являются крупными поставщиками пшеницы, могут помочь в решении проблемы нехватки продовольствия.
"Мы обсуждали, как можно увеличить поставки продовольствия и наладить его распределение", – рассказал глава Белого дома.
Он также призвал европейские и другие страны снять ограничения на экспорт продуктов питания.
"Вместе с нашими европейскими союзниками мы находимся в процессе поиска решения, как смягчить опасения по поводу нехватки продовольствия", – сообщил Байден.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на пищевые продукты, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах.
По данным аналитического сайта The Observatory of Economic Complexity, Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, на ее долю приходится более 18% международного экспорта. Украина является пятым по величине экспортером пшеницы (после России, Франции, США и Канады), на ее долю приходится примерно 7% мировых продаж.
В ООН считают, что последствия конфликта, связанные с продовольствием, ощутят Египет, Турция, Бангладеш и Иран, которые покупают более 60% пшеницы в России и Украине, а также Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан, которые тоже очень зависят от поставок пшеницы из этих двух стран.
Эксперты общественной организации "Украинская природоохранная группа" предполагают, что из-за военных действий в Украине не будут засеяны или окажутся временно недоступными 202 600 км² земель, что составляет около 34% всей площади суши Украины.
По данным Министерства аграрной политики, все базовые потребности Украины в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина сейчас ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокирования Россией портов.