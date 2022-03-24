ГОРДОН
 
 
МИР

Байден предупредил о нехватке продовольствия из-за войны России против Украины

Байден сообщил, что проблему с нехваткой продовольствия лидеры западных стран обсудили на встречах в Брюсселе
Байден сообщил, что проблему с нехваткой продовольствия лидеры западных стран обсудили на встречах в Брюсселе
Фото: EPA

Президент США Джо Байден считает, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины. Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе 24 марта после внеочередного саммита НАТО, фрагмент пресс-конференции опубликовал в YouTube канал CNBC.

Он рассказал, что западные лидеры говорили об этой проблеме во время заседаний 24 марта. 

"Мы обсуждали нехватку продовольствия, это реально будет. Цена санкций возложена не только на Россию. Это влияет на огромное количество стран, включая европейские страны и нашу страну", – сказал Байден, отметив, что Украина и России являются "житницей Европы". 

На заседании "Большой семерки", по словам президента США, обсудили, как США и Канада, которые тоже являются крупными поставщиками пшеницы, могут помочь в решении проблемы нехватки продовольствия. 

"Мы обсуждали, как можно увеличить поставки продовольствия и наладить его распределение", – рассказал глава Белого дома. 

Он также призвал европейские и другие страны снять ограничения на экспорт продуктов питания. 

"Вместе с нашими европейскими союзниками мы находимся в процессе поиска решения, как смягчить опасения  по поводу нехватки продовольствия", – сообщил Байден. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на пищевые продукты, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. 

По данным аналитического сайта The Observatory of Economic Complexity, Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, на ее долю приходится более 18% международного экспорта. Украина является пятым по величине экспортером пшеницы (после России, Франции, США и Канады), на ее долю приходится примерно 7% мировых продаж. 

В ООН считают, что последствия конфликта, связанные с продовольствием, ощутят Египет, Турция, Бангладеш и Иран, которые покупают более 60% пшеницы в России и Украине, а также Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан, которые тоже очень зависят от поставок пшеницы из этих двух стран.

Эксперты общественной организации "Украинская природоохранная группа" предполагают, что из-за военных действий в Украине не будут засеяны или окажутся временно недоступными 202 600 км² земель, что составляет около 34% всей площади суши Украины.

По данным Министерства аграрной политики, все базовые потребности Украины в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина сейчас ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокирования Россией портов. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, санкции, Джо Байден, продукты, вторжение, российская агрессия, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Смотрю и не могу остановиться". Солистка Vivienne Mort подобрала музыку для знаменитого выступления Данилко в образе балерины. Видео
"Смотрю и не могу остановиться". Солистка Vivienne Mort подобрала музыку для знаменитого выступления Данилко в образе балерины. Видео
"Ждем победы". Жена Джеджулы заявила, что спустя 24 дня "скитаний по Европе" возвращается в Украину
"Ждем победы". Жена Джеджулы заявила, что спустя 24 дня "скитаний по Европе" возвращается в Украину
Актер Цимбалюк: Месяц войны. Люди, это 100% геноцид украинского населения
Актер Цимбалюк: Месяц войны. Люди, это 100% геноцид украинского населения
"Закрывать животных в доме и уезжать – это очень странное решение". Суровцев рассказал, как вывозит из Ирпеня оставленных хозяевами котов
"Закрывать животных в доме и уезжать – это очень странное решение". Суровцев рассказал, как вывозит из Ирпеня оставленных хозяевами котов
"Происходящее – это геноцид, огромная трагедия". Макацария осудил нападение РФ на Украину
"Происходящее – это геноцид, огромная трагедия". Макацария осудил нападение РФ на Украину
"Россияне, настоящие ваши родители – Вова Х...йло и патриарх Гундяев". Вертинский записал для населения РФ предпасхальное пожелание
"Россияне, настоящие ваши родители – Вова Х...йло и патриарх Гундяев". Вертинский записал для населения РФ предпасхальное пожелание
Клопотенко: Гимн Украины – пророчество, которое сбывается прямо сейчас. И мы с вами являемся его свидетелями
Клопотенко: Гимн Украины – пророчество, которое сбывается прямо сейчас. И мы с вами являемся его свидетелями
"Наши супергерои – ВСУ". Осадчая показала свой последний снимок, сделанный на работе за несколько часов до нападения РФ на Украину
"Наши супергерои – ВСУ". Осадчая показала свой последний снимок, сделанный на работе за несколько часов до нападения РФ на Украину
Российские оккупанты похитили худрука Херсонского музыкально-драматического театра. Вскоре его освободили
Российские оккупанты похитили худрука Херсонского музыкально-драматического театра. Вскоре его освободили
Брежнева заявила, что уже почти месяц работает волонтером в Италии
Брежнева заявила, что уже почти месяц работает волонтером в Италии
"Мы чужие на просторах Европы. Нам нужен наш дом, и мы его отстоим". Каминская рассказала о жизни своей семьи в Нидерландах
"Мы чужие на просторах Европы. Нам нужен наш дом, и мы его отстоим". Каминская рассказала о жизни своей семьи в Нидерландах
"Сволочи". Никитюк показала фото автобуса из тревел-шоу "Le Маршрутка" после обстрела российскими оккупантами
"Сволочи". Никитюк показала фото автобуса из тревел-шоу "Le Маршрутка" после обстрела российскими оккупантами
Оладьи из пшена. Рецепт бюджетного блюда от кулинарного эксперта
Оладьи из пшена. Рецепт бюджетного блюда от кулинарного эксперта
  Астафьева: Очень много друзей уехали и даже не предложили поехать. Это очень больно
  Астафьева: Очень много друзей уехали и даже не предложили поехать. Это очень больно
Loboda осталась в Украине без страницы в Instagram. Певица заявила, что это сделали "циничные заказчики", но затем отредактировала пост
Loboda осталась в Украине без страницы в Instagram. Певица заявила, что это сделали "циничные заказчики", но затем отредактировала пост
"Вообще-то у него есть семья!" Каминская взбудоражила сеть романтическими коллажами с лицом Арестовича
"Вообще-то у него есть семья!" Каминская взбудоражила сеть романтическими коллажами с лицом Арестовича
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Знакомые, у которых умерли родственники, держали их на балконах". Сумская рассказала о похоронах матери во время обстрелов Киева (23239)
2
Астафьева: Очень много друзей уехали и даже не предложили поехать. Это очень больно (19169)
3
Сумская объяснила молчание проживающей в РФ дочери о войне в Украине тотальной зависимостью от обстоятельств (19017)
4
"Вообще-то у него есть семья!" Каминская взбудоражила сеть романтическими коллажами с лицом Арестовича (18416)
5
"Мои дети здесь все равно чужие". Гвоздева рассказала о жизни в Италии, куда переехала с детьми после нападения РФ на Украину (10613)
6
"Россияне, настоящие ваши родители – Вова Х...йло и патриарх Гундяев". Вертинский записал для населения РФ предпасхальное пожелание (10583)
7
"Будьте добрее". Дурнев перешел на украинский язык и попросил не критиковать его за ошибки (8015)
8
"Мы чужие на просторах Европы. Нам нужен наш дом, и мы его отстоим". Каминская рассказала о жизни своей семьи в Нидерландах (7932)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS