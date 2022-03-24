Байден предупредил о нехватке продовольствия из-за войны России против Украины

Байден сообщил, что проблему с нехваткой продовольствия лидеры западных стран обсудили на встречах в Брюсселе Фото: EPA

Он рассказал, что западные лидеры говорили об этой проблеме во время заседаний 24 марта.

"Мы обсуждали нехватку продовольствия, это реально будет. Цена санкций возложена не только на Россию. Это влияет на огромное количество стран, включая европейские страны и нашу страну", – сказал Байден, отметив, что Украина и России являются "житницей Европы".

На заседании "Большой семерки", по словам президента США, обсудили, как США и Канада, которые тоже являются крупными поставщиками пшеницы, могут помочь в решении проблемы нехватки продовольствия.

"Мы обсуждали, как можно увеличить поставки продовольствия и наладить его распределение", – рассказал глава Белого дома.

Он также призвал европейские и другие страны снять ограничения на экспорт продуктов питания.

"Вместе с нашими европейскими союзниками мы находимся в процессе поиска решения, как смягчить опасения по поводу нехватки продовольствия", – сообщил Байден.

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