"Спрос огромен". Министр сообщил, что Украина ищет пути вывоза агропродукции в ЕС в условиях заблокированных портов

Лещенко: Сейчас мировые рынки в шоке. Ведь совокупно Украина и Россия обеспечивали 30% объемов пшеницы Фото: Міністерство аграрної політики та продовольства України / Facebook

Он рассказал, что до нападения России более 80% агропродукции Украина отправляла на экспорт через порты, которые сейчас оккупанты заблокировали.

"Вооруженная агрессия России полностью разрушила логистику. Нам нужно определенное время, чтобы перестроить маршруты с точки зрения открытия границ, зерновых терминалов, поскольку Украина 20 лет развивала инфраструктуру морских портов, и через две недели мы не можем перестроить логистику", – сказал министр.

Он сообщил, что сейчас Украина ведет переговоры с ЕС об увеличении квот на экспорт украинской агропродукции и возможной ее транспортировке в порты Черного, Средиземного и Балтийского морей на автомобилях.

"Железной дорогой мы не можем вывезти все экспортные объемы, поскольку украинская железная дорога не рассчитана на перевалку на западной границе, есть проблема с узкой колеей и стандартизированными вагонами", – объяснил Лещенко.

Он сказал, что на сегодняшний день все базовые потребности Украины в аграрной продукции закрыты на несколько лет, например, "у нас двухлетние запасы пшеницы, кукурузы, растительного масла", поэтому всю выращенную в этом сезоне продукцию планируют отправлять на экспорт через страны ЕС, но для этого нужно решить логистические проблемы.

"Работаем над логистическими коридором по автодорогам и стимулированием через госзаказ внутренней переработки кукурузы в комбикорм и спиртовую продукцию. Также, пока у нас есть доступ, мы прорабатываем возможность экспорта через речные порты Дунайского региона – Измаил, Рени, Усть-Дунайск – и взаимодействия с Молдовой и Румынией в использовании их портовой инфраструктуры, поскольку есть риски того, что наша портовая инфраструктура будет еще долгое время заблокированной", – сказал министр.

Лещенко рассказал, что украинскую аграрную продукцию употребляли около 400 млн человек в мире, и многие заинтересованы, чтобы решить возникшие проблемы с логистикой.

"Многие регионы мира ждет голод. Мировые цены на агропродукцию будут расти. У нас нет проблемы с покупателями, основная проблема – как доставить им нашу продукцию. Спрос на украинскую продукцию огромен. Сейчас мировые рынки в шоке. Ведь совокупно Украина и Россия обеспечивали 30% объемов пшеницы, 25% объема кукурузы, 80% подсолнечного масла в мире. Это колоссальные цифры, и мир только начинает понимать масштабы проблемы. Вчера я общался с европейцами – они сами заинтересованы в расширении наших логистических маршрутов, ведь треть нашего аграрного экспорта шла в Европу, треть в Китай, остальные – в Южную Азию и Африку", – рассказал он.

Он сообщил, что, несмотря на российскую агрессию, украинские аграрии готовятся к посевной кампании, в ряде регионов – в Одесской и Николаевской областях – она уже началась. Посевная кампания будет продолжаться до середины мая, сейчас министерство разрабатывает рекомендации для фермеров на оккупированных территориях.

"Наиболее сложная ситуация сейчас с Запорожской областью, где продолжаются боевые действия, с оккупированной Херсонской областью и Николаевской областью, которая, с одной стороны, начала посевные работы, но, с другой, зависит от погодных условий и физической возможности посеять", – сказал министр.

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