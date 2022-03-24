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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Спрос огромен". Министр сообщил, что Украина ищет пути вывоза агропродукции в ЕС в условиях заблокированных портов

Лещенко: Сейчас мировые рынки в шоке. Ведь совокупно Украина и Россия обеспечивали 30% объемов пшеницы
Лещенко: Сейчас мировые рынки в шоке. Ведь совокупно Украина и Россия обеспечивали 30% объемов пшеницы 
Фото: Міністерство аграрної політики та продовольства України / Facebook

Министр аграрной политики Украины Роман Лещенко в интервью "Німецькій хвилі" 23 марта сообщил, что Украина сейчас прокладывает новые логистические маршруты для экспорта аграрной продукции в страны Евросоюза.

Он рассказал, что до нападения России более 80% агропродукции Украина отправляла на экспорт через порты, которые сейчас оккупанты заблокировали. 

"Вооруженная агрессия России полностью разрушила логистику. Нам нужно определенное время, чтобы перестроить маршруты с точки зрения открытия границ, зерновых терминалов, поскольку Украина 20 лет развивала инфраструктуру морских портов, и через две недели мы не можем перестроить логистику", – сказал министр.

Он сообщил, что сейчас Украина ведет переговоры с ЕС об увеличении квот на экспорт украинской агропродукции и возможной ее транспортировке в порты Черного, Средиземного и Балтийского морей на автомобилях.

"Железной дорогой мы не можем вывезти все экспортные объемы, поскольку украинская железная дорога не рассчитана на перевалку на западной границе, есть проблема с узкой колеей и стандартизированными вагонами", – объяснил Лещенко.

Он сказал, что на сегодняшний день все базовые потребности Украины в аграрной продукции закрыты на несколько лет, например, "у нас двухлетние запасы пшеницы, кукурузы, растительного масла", поэтому всю выращенную в этом сезоне продукцию планируют отправлять на экспорт через страны ЕС, но для этого нужно решить логистические проблемы. 

"Работаем над логистическими коридором по автодорогам и стимулированием через госзаказ внутренней переработки кукурузы в комбикорм и спиртовую продукцию. Также, пока у нас есть доступ, мы прорабатываем возможность экспорта через речные порты Дунайского региона  Измаил, Рени, Усть-Дунайск  и взаимодействия с Молдовой и Румынией в использовании их портовой инфраструктуры, поскольку есть риски того, что наша портовая инфраструктура будет еще долгое время заблокированной", – сказал министр.

Лещенко рассказал, что украинскую аграрную продукцию употребляли около 400 млн человек в мире, и многие заинтересованы, чтобы решить возникшие проблемы с логистикой. 

"Многие регионы мира ждет голод. Мировые цены на агропродукцию будут расти. У нас нет проблемы с покупателями, основная проблема – как доставить им нашу продукцию. Спрос на украинскую продукцию огромен. Сейчас мировые рынки в шоке. Ведь совокупно Украина и Россия обеспечивали 30% объемов пшеницы, 25% объема кукурузы, 80% подсолнечного масла в мире. Это колоссальные цифры, и мир только начинает понимать масштабы проблемы. Вчера я общался с европейцами – они сами заинтересованы в расширении наших логистических маршрутов, ведь треть нашего аграрного экспорта шла в Европу, треть в Китай, остальные – в Южную Азию и Африку", –  рассказал он. 

Он сообщил, что, несмотря на российскую агрессию, украинские аграрии готовятся к посевной кампании, в ряде регионов – в Одесской и Николаевской областях – она уже началась. Посевная кампания будет продолжаться до середины мая, сейчас министерство разрабатывает рекомендации для фермеров на оккупированных территориях.

"Наиболее сложная ситуация сейчас с Запорожской областью, где продолжаются боевые действия, с оккупированной Херсонской областью и Николаевской областью, которая, с одной стороны, начала посевные работы, но, с другой, зависит от погодных условий и физической возможности посеять", – сказал министр. 

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

Контекст:

После вторжения России в Украину Кабинет Министров временно запретил экспорт некоторых видов товаров. В частности, как сообщил Лещенко в Facebook, Украина полностью запретила экспорт овса, проса, гречки, сахара, соли, ржи, крупного рогатого скота и говядины. Можно экспортировать (при наличии лицензии, министр подробно объяснил в Facebook, как ее получить): пшеницу и смесь пшеницы и ржи, кукурузу, мясо кур домашних, яйца кур домашних, масло подсолнечное.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на пищевые продукты, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что вторжение РФ в Украину может привести к краху глобальной продовольственной системы. 

По данным аналитического сайта The Observatory of Economic Complexity, Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, на ее долю приходится более 18% международного экспорта. Украина является пятым по величине экспортером пшеницы (после России, Франции, США и Канады), на ее долю приходится примерно 7% мировых продаж. 

В ООН считают, что последствия конфликта, связанные с продовольствием, ощутят Египет, Турция, Бангладеш и Иран, которые покупают более 60% пшеницы в России и Украине, а также Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан, которые тоже очень зависят от поставок пшеницы из этих двух стран.

Эксперты общественной организации "Украинская природоохранная группа" предполагают, что из-за военных действий в Украине не будут засеяны или окажутся временно недоступными 202 600 км² земель, что составляет около 34% всей площади суши Украины.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: продукты, Министерство аграрной политики, Роман Лещенко
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