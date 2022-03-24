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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Аброськин предложил оккупантам себя в обмен на всех детей, которые остались в Мариуполе

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Вячеслав Аброськин: В полностью разрушенном городе осталось много детей, которых если не спасти сейчас, они погибнут в ближайшие дни, время идет уже на часы
Вячеслав Аброськин: В полностью разрушенном городе осталось много детей, которых если не спасти сейчас, они погибнут в ближайшие дни, время идет уже на часы
Фото: radiosvoboda.org

Бывший первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин попросил российских оккупантов впустить его в Мариуполь на три дня, чтобы собрать и вывезти всех детей, которые еще остаются в осажденном городе, после чего обещает сдаться в плен. Об этом генерал полиции, которого в России объявили в розыск, написал 24 марта на своей странице в Facebook.

"Еще до начала войны я обещал жителям города, что в случае войны вместе с "Азовом" буду защищать Мариуполь. Так получилось, что войну я встретил в Одессе, почему-то был уверен, что именно это направление важно для российских оккупантов, но я ошибся. Сегодня в полностью разрушенном городе осталось много детей, которых если не спасти сейчас, они погибнут в ближайшие дни, время идет уже на часы. Обращаюсь к российским оккупантам: дайте возможность вывезти детей из Мариуполя, вместо еще живых детей предлагаю себя", – заявил Аброськин.

Он подчеркнул, что просит впустить его в Мариуполь для сбора детей и организации их вывоза на три дня.

"На последнем блокпосту во время обратного проезда с детьми сдаюсь в плен. Я – генерал полиции, который непосредственно с 2014-го до 2018 года организовывал противодействие против вас на Донетчине. Я включен в ваши санкционные списки. Я нахожусь в вашем розыске. Вы организовали покушение на меня, чтобы устранить. Десятки ваших были убиты, а тысячи ваших пособников были задержаны при моем участии. Я именно тот генерал, который, пожалуй, ближе всех к знаменитому полку "Азов". Это моя личная инициатива. Моя жизнь принадлежит мне одному и я ее предлагаю в обмен на жизни детей, которые еще остаются в Мариуполе", – подытожил генерал полиции.

https://www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin/posts/2851638315128824

До аннексии Россией Крыма Аброськин работал в полиции Севастополя. Приехал на материковую часть Украины из-за отказа работать на оккупационные власти. Был назначен первым заместителем главы Нацполиции Украины в июле 2017 года. До этого руководил областным управлением полиции в Донецкой области. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. По оценкам властей, в городе оставалось примерно 350 тыс. человек.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. На прошлой неделе из Мариуполя удалось выехать тысячам жителей на личных автомобилях. Андрющенко сообщал 17 марта, что за три дня Мариуполь покинуло около 35 тыс. мариупольцев.

По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло около 2 тыс. жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодно для проживания.

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко 21 марта сообщил, что в Мариуполе погибло более 3 тыс. мирных жителей.

Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.

Теги: оккупация, Мариуполь, эвакуация, плен, Вячеслав Аброськин, дети, война России против Украины
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