Аброськин предложил оккупантам себя в обмен на всех детей, которые остались в Мариуполе

Вячеслав Аброськин: В полностью разрушенном городе осталось много детей, которых если не спасти сейчас, они погибнут в ближайшие дни, время идет уже на часы Фото: radiosvoboda.org

"Еще до начала войны я обещал жителям города, что в случае войны вместе с "Азовом" буду защищать Мариуполь. Так получилось, что войну я встретил в Одессе, почему-то был уверен, что именно это направление важно для российских оккупантов, но я ошибся. Сегодня в полностью разрушенном городе осталось много детей, которых если не спасти сейчас, они погибнут в ближайшие дни, время идет уже на часы. Обращаюсь к российским оккупантам: дайте возможность вывезти детей из Мариуполя, вместо еще живых детей предлагаю себя", – заявил Аброськин.

Он подчеркнул, что просит впустить его в Мариуполь для сбора детей и организации их вывоза на три дня.

"На последнем блокпосту во время обратного проезда с детьми сдаюсь в плен. Я – генерал полиции, который непосредственно с 2014-го до 2018 года организовывал противодействие против вас на Донетчине. Я включен в ваши санкционные списки. Я нахожусь в вашем розыске. Вы организовали покушение на меня, чтобы устранить. Десятки ваших были убиты, а тысячи ваших пособников были задержаны при моем участии. Я именно тот генерал, который, пожалуй, ближе всех к знаменитому полку "Азов". Это моя личная инициатива. Моя жизнь принадлежит мне одному и я ее предлагаю в обмен на жизни детей, которые еще остаются в Мариуполе", – подытожил генерал полиции.

До аннексии Россией Крыма Аброськин работал в полиции Севастополя. Приехал на материковую часть Украины из-за отказа работать на оккупационные власти. Был назначен первым заместителем главы Нацполиции Украины в июле 2017 года. До этого руководил областным управлением полиции в Донецкой области.

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