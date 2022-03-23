Российские оккупанты уничтожили музей имени Куинджи в Мариуполе

Глава Национального союза художников Украины Константин Чернявский подчеркнул, что на момент бомбардировки в музее не было оригиналов работ Куинджи, только копии авторства Андрея Яланского и Александра Ольхова.
"Однако в музее хранились работы других известных украинских художников, в частности: Ивана Айвазовского, Николая Глущенко, Татьяны Яблонской, Михаила Дерегуса, Андрея Коцки, Николая Бендрика, Леонида Гади. Современных живописцев Василия Коренчука, Александра Бондаренко, Людмилы Масальской, Олега Ковалева, Владимира Харакоза, Сергея Баранника", – сказано в сообщении.
Архип Куинджи – известный художник-пейзажист. Родился в 1842 году недалеко от Мариуполя. Скончался в 1910 году в Санкт-Петербурге.
В 2010 году в усадьбе Геоцинтова в Мариуполе открыли музей имени Куинджи. Экспозиция содержала около 2000 экспонатов, в том числе произведения живописи, декоративно-прикладного искусства, а также графики и скульптуры.
В половине выставочных залов экспонировались предметы, связанные с жизнью и творчеством Куинджи. Среди них фотографии, документы, личные вещи художника, в том числе 200-летняя купель, в которой крестили художника, отмечает "Локальна історія".