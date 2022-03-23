Российские оккупанты уничтожили музей имени Куинджи в Мариуполе

Музей имени Куинджи в Мариуполе открылся в 2010 году Фото: localhistory.org.ua

Глава Национального союза художников Украины Константин Чернявский подчеркнул, что на момент бомбардировки в музее не было оригиналов работ Куинджи, только копии авторства Андрея Яланского и Александра Ольхова.

"Однако в музее хранились работы других известных украинских художников, в частности: Ивана Айвазовского, Николая Глущенко, Татьяны Яблонской, Михаила Дерегуса, Андрея Коцки, Николая Бендрика, Леонида Гади. Современных живописцев Василия Коренчука, Александра Бондаренко, Людмилы Масальской, Олега Ковалева, Владимира Харакоза, Сергея Баранника", – сказано в сообщении.