В Сумской области оккупанты расстреливают людей на улицах, выгоняют из домов, заставляют идти пешком в Россию – глава Сумской ОВА

В городе Тростянец расстреляли женщину, которая просто передвигалась по городу на велосипеде, сообщают в ОВА Фото: ЕРА

По словам Живицкого, больше всего от действий оккупантов сегодня страдает город Тростянец.

"Убивают мирных людей, нет электроэнергии, нет воды, нет возможности доставить лекарства. В Тростянце небезопасно просто находиться на улице. Они расстреливают людей. В городе расстреляли женщину, которая просто передвигалась по городу на велосипеде. Не дают возможности хоронить умерших и погибших", – рассказал глава ОВА.

Он также добавил, что местные женщины вынуждены рожать детей на дому, поскольку больница неоднократно обстреливалась оккупантами, а автомобиль скорой помощи был ими угнан.

По данным Живицкого, террор продолжается также в населенных пунктах Краснопольской общины.

"Ходят по домам, забирают мобильные телефоны, отобрали все оружие у местных охотников... Продолжают орки проверять документы, не знаю, что они хотят там найти. Занимают сегодня и школы, и дома – выгоняют людей на улицу. Заставляют пешком идти в Россию, но люди отказываются", – рассказал он.

Живицкий также отметил, что захватчики принуждают людей делать взрывные устройства, но те отказываются.

Глава ОВА поблагодарил местных жителей за их позицию.

"От нашей позиции зависит ход этой войны. Мы стоим на своем – никакого сотрудничества с оккупантами быть не может, поэтому мы работаем на нашу победу", – подчеркнул он.

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