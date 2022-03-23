Ирпень, Буча, Гостомель взяты в кольцо ВСУ – Бучанский горсовет

Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Дмитровская общины остаются под постоянным обстрелом врага, в Дмитровской общине наблюдается передвижение врага, обстрелы окрестных сел. Ночью обстреляли село Шпитьки, что привело к пожару. Постоянно ведутся бои на Житомирской трассе.

"Многие села в оккупации, что приближает гуманитарную катастрофу. У населения не остается продуктов, медикаментов, гигиенических товаров, детского питания. В частности, Клавдиево-Тарасово, Севериновка, Березовка, Николаевка", – подчеркивает горсовет.

Села Загальцы, Галинка, Качалы, Старая Буда, Мирча, Тальское Бородянскоой общины оккупированы. В этих селах нет связи, оккупанты врываются в дома, ищут пищу и алкоголь, мародерствуют, отстреливают собак, скот режут на мясо.

В Немишаевской общине нет света, газа, связи. Местные жители нуждаются в продуктах, воде, медикаментах. Большой запрос на эвакуацию. В общине окапывается враг.

В Песковской территориальной общине в результате авиабомбардировки разрушены четыре дома. Песковская, Коцюбинская, Белогородская, Вишневая, Борщаговская общины под контролем местных органов власти.

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