Российские оккупанты использовали запрещенные фосфорные боеприпасы в районе Ирпеня и Гостомеля

"Вчера, 22 марта, поздно вечером российские оккупанты применили над северо-западной окраиной Киева запрещенные фосфорные боеприпасы. Ориентировочная зона поражения – Гостомель – Ирпень", – написал Маркушин.
Фотографии момента взрыва опубликовало в Facebook местное информационное агентство ITV.
Отмечается, что использование фосфорных боеприпасов против мирного населения является преступлением против человечности и нарушением Женевских конвенций 1949 года.
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13 марта о применении оккупантами фосфорных боеприпасов в Луганской области сообщал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Дополнительные протоколы 1977 года к Женевской конвенции запрещают применение боеприпасов с белым фосфором, так как гражданские лица из-за этого подвергаются опасности, отмечал он.
Очередное использование российскими оккупантами фосфорных боеприпасов было зафиксировано в Краматорске 21 марта.