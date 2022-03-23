Российские оккупанты использовали запрещенные фосфорные боеприпасы в районе Ирпеня и Гостомеля

"Вчера, 22 марта, поздно вечером российские оккупанты применили над северо-западной окраиной Киева запрещенные фосфорные боеприпасы. Ориентировочная зона поражения – Гостомель – Ирпень", – написал Маркушин.

Фотографии момента взрыва опубликовало в Facebook местное информационное агентство ITV.

Отмечается, что использование фосфорных боеприпасов против мирного населения является преступлением против человечности и нарушением Женевских конвенций 1949 года.

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