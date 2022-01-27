Тайна живописи Куинджи. Почему его картины "светятся"

При жизни к творчеству Куинджи относились по-разному: критиковали и восхищались в равной мере. Художник создал оригинальную авторскую технику живописи – его картины как будто светились изнутри. Критики и посетители выставок подозревали, что он прячет за полотном лампу – настолько фантастическим был эффект. Некоторые даже утверждали, что Куинджи заключил сделку с дьяволом. Также ходили слухи, что друг художника, химик Дмитрий Менделеев снабжает его некими светящимися красками.

Картина "Украинская ночь". Фото: artchive.ru

Действительно, Куинджи использовал необычные краски с битумом – так называемым асфальтовым покрытием. Они имели коричневатый цвет и едва уловимое свечение. Их позже начали использовать для глазировки поверхности.

Но в битуме был свой минус – со временем изображение темнело. Так произошло с одним из самых знаменитых полотен Куинджи – "Лунная ночь на Днепре". Князь Константин Романов, который приобрел это полотно, буквально стал одержим им и возил за собой везде. В морском круизе картина поменяла свой облик – потемнела, краски потеряли блеск.

Фото: virtualrm.spb.ru

Но использование битума было не единственным секретом Куинджи. От природы он обладал особо тонким восприятием цвета, а потому не брал готовые цвета палитры: белый, черный, серый. Он создавал их самостоятельно, смешивая несколько тонов. Благодаря сложности оттенков и использованию контрастных цветов казалось, что от них исходит свет.

"Иллюзия света была его богом, и не было художника, равного ему в достижении этого чуда живописи", – говорил о Куинджи его коллега Илья Репин.

Всего в творческом наследии художника более 200 картин. В последние годы жизни он активно давал уроки живописи. Самые известные его ученики – Николай Рерих, Константин Богаевский, Вильгельм Пурвитис, Григорий Калмыков, Евгений Столица.