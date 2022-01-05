Бульвар Шоубиз
 
05 января, 2022
 
Новости

Семья Боуи продала права на его альбомы за $250 млн

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
8 января Боуи исполнилось бы 75 лет
8 января Боуи исполнилось бы 75 лет
Фото: David Bowie / Facebook

Семья покойного британского музыканта Дэвида Боуи продала права на его музыкальные произведения компании Warner Chappell Music за $250 млн. Об этом 3 января сообщило издание Variety.

Переговоры завершились накануне 75-летия со дня рождения певца (8 января). Соглашение включает в себя 26 студийных альбомов Боуи, выпущенных при его жизни, а также посмертный релиз студийного альбома Toy, который выйдет 7 января. В списке также оказались два студийных альбома Tin Machine, треки, выпущенные в качестве синглов для саундтреков и других проектов.

Сопредседатель и генеральный директор Warner Chappell Music Гай Мут сказал, что компания гордится тем, что стала "хранителям одного из самых новаторских, влиятельных и содержательных каталогов в истории музыки".

Кампания, посвященная 75-летию Боуи, включает открытие поп-ап магазинов в Нью-Йорке и Лондоне, выпуск бокс-сета с творчеством музыканта с 1992-го по 2001 год и переиздание альбома Toy. В конце января выйдет фильма о Боуи.

Контекст:

Боуи скончался в ночь на 11 января 2016 года от рака. Ему было 69 лет. За несколько дней до смерти вышел его последний прижизненный альбом Black Star из семи песен.

Всего в дискографии музыканта 27 студийных альбомов.

Боуи был женат дважды. От модели Анджелы Барнетт у него есть сын Зоуи (1971). От модели Иман – дочь Александрия Захра (2000).

Теги: музыка, фильм, переговоры, саундтрек, Дэвид Боуи, семья, музыкант, творчество, продажа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Белковский: Правление Зеленского доказывает, что Украина скоро перейдет к парламентской республике, где у президента будет церемониальная роль
  Белковский: Правление Зеленского доказывает, что Украина скоро перейдет к парламентской республике, где у президента будет церемониальная роль
Алеся БАЦМАН
  Корогодский: В 13–15 лет я играл в карты. Меня сажали с залетными, и мы катали, я чемпион мира по преферансу
  Корогодский: В 13–15 лет я играл в карты. Меня сажали с залетными, и мы катали, я чемпион мира по преферансу
Дмитрий ГОРДОН
"Президентам, которые говорят по-хамски, конец приходит", "Зеленскому нужно бояться не путча", заявление Гордона о водоразделе истории. Топ-10 материалов "ГОРДОН" за 2021 год
"Президентам, которые говорят по-хамски, конец приходит", "Зеленскому нужно бояться не путча", заявление Гордона о водоразделе истории. Топ-10 материалов "ГОРДОН" за 2021 год
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Секс-скандал с участием сына Елизаветы II. Суд заявил о существовании финансовой договоренности между обвинительницей и Эпштейном
Секс-скандал с участием сына Елизаветы II. Суд заявил о существовании финансовой договоренности между обвинительницей и Эпштейном
"Вишенка", "Сосочки". Глюк'oZa порадовала сеть откровенными снимками
"Вишенка", "Сосочки". Глюк'oZa порадовала сеть откровенными снимками
"Каков жеребец!" Волочкова показала своего нового мужчину в одних плавках
"Каков жеребец!" Волочкова показала своего нового мужчину в одних плавках
"Не помню себя такой обессиленной". Жена Остапчука сообщила, что они живут раздельно
"Не помню себя такой обессиленной". Жена Остапчука сообщила, что они живут раздельно
"Обидненько, конечно". MamaRika рассказала, как наколядовала мешок денег, но ее заставили все вернуть обратно
"Обидненько, конечно". MamaRika рассказала, как наколядовала мешок денег, но ее заставили все вернуть обратно
Каменских показала голую грудь вблизи
Каменских показала голую грудь вблизи
"Фантастика", "Хорошо получается". 51-летняя Кэмпбелл похвасталась стойкой на голове с широко разведенными ногами
"Фантастика", "Хорошо получается". 51-летняя Кэмпбелл похвасталась стойкой на голове с широко разведенными ногами
Семья Боуи продала права на его альбомы за $250 млн
Семья Боуи продала права на его альбомы за $250 млн
"Вселенная решила, что я должна притормозить". Ирина Геращенко сломала ногу
"Вселенная решила, что я должна притормозить". Ирина Геращенко сломала ногу
Фронтмен "Беz обмежень" Танчинец побывал на фармпроизводстве "Дарницы"
Фронтмен "Беz обмежень" Танчинец побывал на фармпроизводстве "Дарницы"
  Как приготовить кутью и компот из сухофруктов на Рождество. Рецепт от украинского кулинарного эксперта
  Как приготовить кутью и компот из сухофруктов на Рождество. Рецепт от украинского кулинарного эксперта
Супермодель и мама четырех детей Летиция Каста снялась полностью обнаженной для обложки журнала
Супермодель и мама четырех детей Летиция Каста снялась полностью обнаженной для обложки журнала
Доктор Комаровский увез своих внуков в горы
Доктор Комаровский увез своих внуков в горы
Никитюк засветила голую грудь во время массажа
Никитюк засветила голую грудь во время массажа
  Чмерковский о жене: Моя мечта – она зарабатывает, а я готовлю обеды. Я говорю: "Иди – делай, а я буду здесь сидеть"
  Чмерковский о жене: Моя мечта – она зарабатывает, а я готовлю обеды. Я говорю: "Иди – делай, а я буду здесь сидеть"
Повзрослевшая обладательница титула "Самая красивая девочка в мире" засветила голую грудь
Повзрослевшая обладательница титула "Самая красивая девочка в мире" засветила голую грудь
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS