Семья Боуи продала права на его альбомы за $250 млн

Переговоры завершились накануне 75-летия со дня рождения певца (8 января). Соглашение включает в себя 26 студийных альбомов Боуи, выпущенных при его жизни, а также посмертный релиз студийного альбома Toy, который выйдет 7 января. В списке также оказались два студийных альбома Tin Machine, треки, выпущенные в качестве синглов для саундтреков и других проектов.

Сопредседатель и генеральный директор Warner Chappell Music Гай Мут сказал, что компания гордится тем, что стала "хранителям одного из самых новаторских, влиятельных и содержательных каталогов в истории музыки".

Кампания, посвященная 75-летию Боуи, включает открытие поп-ап магазинов в Нью-Йорке и Лондоне, выпуск бокс-сета с творчеством музыканта с 1992-го по 2001 год и переиздание альбома Toy. В конце января выйдет фильма о Боуи.