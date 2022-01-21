"Мы хотим показать, что Украина – это не просто физические границы". Kazka отправляется в мировой гастрольный тур

Kazka: Мы видим свою миссию в том, чтобы объединить небезразличных к Украине людей Фото: kazka.band / Instagram

"I am Ukraine – это не просто слоган тура, но и основа философии Kazka. Группа намерена не только делиться творчеством, но и рассказывать миру об Украине как в контексте музыки, так и в контексте реалий. Команда Kazka призывает ставить хештег #IamUkraine, чтобы как можно больше людей могли узнать нашу страну и поддержать ее в этот сложный период", – говорится в релизе.

По словам солистки группы Александры Зарицкой, коллектив намерен своим творчеством привлечь внимание к "самой актуальной угрозе для Украины".

"Мы хотим показать, что Украина – это не просто физические границы и народ, которому все это очень болит, но все те, кто поддерживает нас в мире. Мы видим свою миссию в том, чтобы объединить небезразличных к Украине людей", – заявила певица.

В апреле коллектив намерен вернуться в Украину и выступить с концертами в "больших украинских городах". Мировой тур украинской группы завершится 24 мая в киевском Дворце спорта.