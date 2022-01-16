  Сильно постройневшая солистка группы Kazka Зарицкая рассказала, на сколько килограммов ей удалось похудеть за год

Зарицкая: Я так ненавижу эти цифры, но за год это уже минус 30 Фото: kazka.band / Instagram

"Ты знаешь, я так ненавижу эти цифры, но за год это уже минус 30", – ответила Зарицкая ведущей на вопрос: "Какой результат похудения на сегодняшний день?"

Также певица добавила, что сбрасывать лишний вес ей помогают физические нагрузки.

"Сейчас я снова начинаю танцевать. Это по три, по четыре часа три раза в неделю", – рассказала Зарицкая.

ВИДЕО

Про похудение на 30 кг Зарицкая рассказывает на тайм-коде 2.21. Видео: Невероятная правда о звездах / YouTube