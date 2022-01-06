"Здесь кайф". Зарицкая похвасталась отпуском в Грузии

Певица позирует на фоне местного пейзажа, сидя на корточках с широко расставленными ногами.

"Первый день в Тбилиси. Здесь кайф", – написала артистка.

Контекст:

Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек "Плакала".

Зарицкая после участия в шоу "Танцы со звездами" осенью 2021 года заявила, что похудела на 20 кг.