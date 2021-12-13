Похудевшая на 20 кг солистка группы Kazka Зарицкая рассказала, что исключила из рациона, чтобы не набирать вес

12 декабря она выложила в Instagram Stories свое фото в нижнем белье и написала, что исключила из меню.
"Продолжаю следить за своим рационом. Не употребляю сахар, хлеб, мясо, молоко, разные снеки и так далее", – поделилась с подписчиками 29-летняя певица.
Зарицкая добавила, что сейчас ей не хватает времени на занятия танцами, но в ближайшем будущем она его найдет.
"Потому что уже чувствую, что очень скучаю", – уточнила Зарицкая.
Зарицкая родилась 3 августа 1992 года в Харькове. Окончила харьковский Национальный юридический университет. В 2014-м приняла участие в шоу "Голос країни".
В 2021-м Зарицкая вместе с танцором Александром Мешковым дошла до 10-го эфира шоу "Танцы со звездами" и вылетела из проекта, набрав меньше других участников проекта голосов судей и зрителей.
Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек "Плакала".