Похудевшая на 20 кг солистка группы Kazka Зарицкая рассказала, что исключила из рациона, чтобы не набирать вес

Осенью 2021 года Александра Зарицкая участвовала в шоу "Танцы со звездами", где сбросила 20 кг Фото: kazka.band / Instagram

12 декабря она выложила в Instagram Stories свое фото в нижнем белье и написала, что исключила из меню.

"Продолжаю следить за своим рационом. Не употребляю сахар, хлеб, мясо, молоко, разные снеки и так далее", – поделилась с подписчиками 29-летняя певица.

Зарицкая добавила, что сейчас ей не хватает времени на занятия танцами, но в ближайшем будущем она его найдет.

"Потому что уже чувствую, что очень скучаю", – уточнила Зарицкая.

Скриншот: kazka.band / Instagram