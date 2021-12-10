"Уже сейчас можно получить 100 монет в подарок". Группа Kazka презентовала собственную валюту с использованием технологии блокчейн

По словам Никитина, поклонники группы Kazka, "взаимодействуя с любым из продуктов Kazka Svit, будут зарабатывать" Фото предоставлено командой группы Kazka

"Это один из первых случаев в мировой истории, когда частные деньги представляет именно музыкальный проект. Такой подход является выражением признательности фанам за их любовь и поддержку и своеобразным выходом за пределы классической шоу-бизнесовой модели, когда поклонники могут не только тратить деньги, но и зарабатывать благодаря любимому артисту", – говорится в релизе.

По словам продюсера Юрия Никитина, поклонники творчества группы Kazka, "взаимодействуя с любым из продуктов Kazka Svit, будут зарабатывать".

"Каждый сможет получать монеты на свой персональный счет и покупать именно то, что захочет", – сообщил он.

Первые Kazka Coins появятся 1 марта 2022 года – в день пятилетия группы.

"Но уже сейчас можно зарегистрироваться на сайте, чтобы получить свои первые 100 монет в подарок и впоследствии потратить их на приобретение любых продуктов Kazka Svit", – отмечается в релизе.