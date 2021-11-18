"Юра уже злой". Солистка Kazka Зарицкая провела ночь с партнером по "Танцам со звездами" Мешковым

Александра Зарицкая и Юрий Мешков познакомились в этом году на "Танцах со звездами" и несколько раз намекали, что между ними нечто большее, чем просто дружба Фото: kazka.band / Instagram

В нескольких роликах (на одном из которых выставлено время – пять утра), 29-летняя Зарицкая показывает своего бывшего партнера по шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1" танцора Юрия Мешкова. Судя по кадрам, он тоже принял участие в съемках.

"Юра уже злой", – подписала одно из видео Зарицкая, на котором Мешков в пять утра пытался распутать телефонные провода.

фотогалерея ( 1 из 5) Скриншот: kazka.band / Instagram Скриншот: kazka.band / Instagram Скриншот: kazka.band / Instagram Скриншот: kazka.band / Instagram Скриншот: kazka.band / Instagram