Солистка Kazka Зарицкая снялась топлес и в обнимку с партнером из "Танцев со звездами" Мешковым

"А я еще дома", – подписала певица фото, на котором позирует топлес.

"Ну что, место встречи изменить нельзя. Я в том самом зале, но уже без синяков под глазами. Мы готовимся к съемкам нашего клипа на песню "Автоответчик". […] Ну кайф", – говорит Зарицкая на видео из тренировочного зала "Танцев со звездами".

"Эта неделя длилась вечность", – подписала 29-летняя артистка снимок, на котором делает селфи в обнимку с Мешковым.

фотогалерея ( 1 из 5) Скриншот: kazka.band / Instagram Скриншот: kazka.band / Instagram Скриншот: kazka.band / Instagram Скриншот: kazka.band / Instagram Скриншот: kazka.band / Instagram