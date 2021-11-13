Бульвар Шоубиз
 
13 ноября, 2021
 
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Солистка Kazka Зарицкая снялась топлес и в обнимку с партнером из "Танцев со звездами" Мешковым

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Александра Зарицкая со своим партнером по паркету Юрием Мешковым
Александра Зарицкая со своим партнером по паркету Юрием Мешковым
Фото: kazka.band / Instagram

Украинская певица, солистка группы Kazka Александра Зарицкая 12 ноября загрузила в Instagram фото и видео, на которых сначала позирует топлес, прикрыв грудь рукой, после, уже в одежде, ходит по репетиционному залу шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1", а в конце – обнимается со своим партнером по танцевальному проекту, хореографом Юрием Мешковым.

"А я еще дома", – подписала певица фото, на котором позирует топлес.

"Ну что, место встречи изменить нельзя. Я в том самом зале, но уже без синяков под глазами. Мы готовимся к съемкам нашего клипа на песню "Автоответчик". […] Ну кайф", – говорит Зарицкая на видео из тренировочного зала "Танцев со звездами".

"Эта неделя длилась вечность", – подписала 29-летняя артистка снимок, на котором делает селфи в обнимку с Мешковым.

Контекст:

Зарицкая родилась 3 августа 1992 года в Харькове. Окончила харьковский Национальный юридический университет. В 2014-м приняла участие в шоу "Голос країни".

В 2021-м Зарицкая вместе с Мешковым дошли до 10-го эфира шоу "Танцы со звездами" и вылетели из проекта. Певица признавалась, что за пару месяцев тренировок на паркете похудела на 20 кг.

Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек "Плакала".

Теги: Юрий Мешков, селфи, фото, Танцы со звездами, топлес, Kazka, хореограф, Александра Зарицкая, грудь
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Солистка Kazka Зарицкая снялась топлес и в обнимку с партнером из "Танцев со звездами" Мешковым
Солистка Kazka Зарицкая снялась топлес и в обнимку с партнером из "Танцев со звездами" Мешковым
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