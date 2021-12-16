  Солистка группы Kazka Зарицкая в новом клипе закрутила роман с партнером по "Танцам" Мешковым. Видео

"Это история о болезненном разрыве, от которого хочется убежать, но, несмотря на расстояние, почему-то не удается", – говорится в релизе.
Образ возлюбленного солистки группы Александры Зарицкой в клипе сыграл хореограф Юрий Мешков, с которым она выступала в паре на шоу "Танцы со звездами" на "1+1".
"Можно бесконечно рассказывать о видео, но уверена, что лучше один раз увидеть, чтобы погрузиться в особую атмосферу, которую мы с командой создали. Наше короткометражное road movie – это признание в том, что каждый человек делает шаг назад и пускает прошлое в свою жизнь. Мы принимаем решение, даем обещания, но, оставшись наедине, позволяем себе слабость и даем волю эмоциям", – рассказала Зарицкая о новой видеоработе.
Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек "Плакала".
Зарицкая вместе с Мешковым дошли до 10-го эфира шоу "Танцы со звездами" и вылетели из проекта. Певица признавалась, что за пару месяцев тренировок на паркете похудела на 20 кг.