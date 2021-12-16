  Солистка группы Kazka Зарицкая в новом клипе закрутила роман с партнером по "Танцам" Мешковым. Видео

"Это история о болезненном разрыве, от которого хочется убежать, но, несмотря на расстояние, почему-то не удается", – говорится в релизе.

Образ возлюбленного солистки группы Александры Зарицкой в клипе сыграл хореограф Юрий Мешков, с которым она выступала в паре на шоу "Танцы со звездами" на "1+1".

"Можно бесконечно рассказывать о видео, но уверена, что лучше один раз увидеть, чтобы погрузиться в особую атмосферу, которую мы с командой создали. Наше короткометражное road movie – это признание в том, что каждый человек делает шаг назад и пускает прошлое в свою жизнь. Мы принимаем решение, даем обещания, но, оставшись наедине, позволяем себе слабость и даем волю эмоциям", – рассказала Зарицкая о новой видеоработе.

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Видео: КАZКА / YouTube