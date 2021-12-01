"Позволяет матюкаться и выпивать". Зарицкая показала свою маму

Артистка также показала совместные фото с матерью.
"Мама – наша крашиха. Она у меня очень современная – позволяет нам и матюкаться, и выпивать", – заявила певица.
Фотографии Зарицкой и ее матери показаны в сюжете на третьей минуте видео.
Зарицкая родилась 3 августа 1992 года в Харькове. Окончила харьковский Национальный юридический университет. В 2014-м приняла участие в шоу "Голос країни".
Певица живет вместе с матерью и сестрой в доме, расположенном в пригороде Киева.
Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек "Плакала".