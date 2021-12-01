"Позволяет матюкаться и выпивать". Зарицкая показала свою маму

Артистка также показала совместные фото с матерью.

"Мама – наша крашиха. Она у меня очень современная – позволяет нам и матюкаться, и выпивать", – заявила певица.

Фотографии Зарицкой и ее матери показаны в сюжете на третьей минуте видео.