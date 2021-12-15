"Красотка на всю голову". Сильно постройневшая Зарицкая крупным планом показала голую грудь и плоский живот

Певица использовала откровенное фото для иллюстрации анонса о премьере песни, которая состоится 16 декабря.
"Красотка на всю голову", – оценили образ артистки поклонники.
"Невозможно не влюбиться", – написали фолдоверы.
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Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек "Плакала".
Зарицкая после участия в шоу "Танцы со звездами" осенью 2021 года заявила, что похудела на 20 кг.