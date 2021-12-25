"Люблю прятаться в объятиях второй половинки". Солистка группы Kazka Зарицкая ответила на вопрос о романе с Мешковым

Александра Зарицкая вместе с Юрием Мешковым дошли до 10-го эфира шоу "Танцы со звездами" Фото: kazka.band / Instagram

На вопрос: "Правду ли говорят о вашем пылком романе?" – Зарицкая ответила, что на данный момент считает этот вопрос несвоевременным, и добавила, что исходя из личного опыта, сегодня ее позиция – "рассказывать о любимом тогда, когда все будет серьезно".

Она отметила, что ее вторая половинка непременно должна обладать такими качествами, как "амбициозность, чувство юмора и любовь к музыке".

Среди своих любимых романтических мест в Киеве Зарицкая назвала каток, добавив, что из-за страха на коньки она встанет только с тем, в ком будет максимально уверена.

"Также очень люблю ходить в кино, особенно на ужастики, и прятаться в объятиях второй половинки", – призналась певица.

24 декабря в Instagram-аккаунте группы Kazka были опубликованы фото из новой фотосессии Зарицкой и Мешкова для издания JetSetter.

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