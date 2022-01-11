"Сногсшибательная девушка". Сильно постройневшая солистка группы Kazka Зарицкая похвасталась своим шпагатом

На заглавном фото артистка запечатлена с высоко поднятой ногой вместе со своим партнером, а на втором снимке позирует, сидя на шпагате.

"Здорово похудела", – восхитились подписчики.

"Ты постройнела. Сногсшибательная девушка", – написали фолловеры.

"Александра выглядит потрясающе", – оценили фото артистки в сети.

Контекст:

Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек "Плакала".

Зарицкая после участия в шоу "Танцы со звездами" осенью 2021 года заявила, что похудела на 20 кг.