В Мариуполе в результате обстрелов погиб оператор телеканала "Сигма". Его не смогли похоронить

Журналист с семьей находился дома, когда в квартиру прилетел снаряд.
"Две мины. Первая – в нашу спальню. Там я и мама. Вторая – в нашу кухню. Там – Витя… Я кричу: "Саша!" В ответ: "Мама, я здесь!.." И только у лифта понимаю: не вижу и не слышу Витю… Последняя фраза: "Саша, у меня нет света!" И Саша дает фонарик, хоть в комнате светло. Сонная артерия. Витя живет еще несколько минут, доходит до коридора и навсегда становится нашим светлым ангелом", – сообщила жена погибшего Наталья Дедова.
По ее словам, погибшего не успели похоронить. Через четыре дня после его смерти в дом попал снаряд, от этого здание сгорело.
"За несколько часов до трагедии мы лежали все вместе на кровати. Было холодно. Саша мечтал, как снова поедет во Львов. Купить там круассанов, шоколада… А Витя отвечал: "Сыночек, все обязательно будет!" – рассказала Дедова.
НСЖУ выразил соболезнование родным погибшего.
"Невозможно представить тот ужас страшной войны, боль, которую испытывает семья Дедовых. Выдержки вам, спокойствия, мира… НСЖУ фиксирует военные преступления России в отношении работников СМИ и передает информацию в Европейскую и Международную федерации журналистов", – отметили в посте.
28 февраля российский диверсант обстрелял съемочную группу британского канала Sky News. Корреспондент Стюарт Рэмзи и оператор Ричи Моклер получили ранения.
13 марта стало известно о гибели американского журналиста Брента Рено. При нем нашли удостоверение The New York Times, однако оказалось, что он освещал события в Украине для издания Time. Рено работал над проектом, который посвящен глобальному кризису беженцев.
В окрестностях Киева во время освещения вооруженного вторжения России в Украину погибли оператор американского телеканала Fox News, гражданин Ирландии Пьер Закржевский, и украинская журналистка Александра Кувшинова. Об этом телеканал сообщил 15 марта.