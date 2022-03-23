В Мариуполе в результате обстрелов погиб оператор телеканала "Сигма". Его не смогли похоронить

Дедова не успели похоронить, через четыре дня после его смерти в дом попал снаряд, от которого здание сгорело Фото: depositphotos.com

Журналист с семьей находился дома, когда в квартиру прилетел снаряд.

"Две мины. Первая – в нашу спальню. Там я и мама. Вторая – в нашу кухню. Там – Витя… Я кричу: "Саша!" В ответ: "Мама, я здесь!.." И только у лифта понимаю: не вижу и не слышу Витю… Последняя фраза: "Саша, у меня нет света!" И Саша дает фонарик, хоть в комнате светло. Сонная артерия. Витя живет еще несколько минут, доходит до коридора и навсегда становится нашим светлым ангелом", – сообщила жена погибшего Наталья Дедова.

По ее словам, погибшего не успели похоронить. Через четыре дня после его смерти в дом попал снаряд, от этого здание сгорело.

"За несколько часов до трагедии мы лежали все вместе на кровати. Было холодно. Саша мечтал, как снова поедет во Львов. Купить там круассанов, шоколада… А Витя отвечал: "Сыночек, все обязательно будет!" – рассказала Дедова.

НСЖУ выразил соболезнование родным погибшего.

"Невозможно представить тот ужас страшной войны, боль, которую испытывает семья Дедовых. Выдержки вам, спокойствия, мира… НСЖУ фиксирует военные преступления России в отношении работников СМИ и передает информацию в Европейскую и Международную федерации журналистов", – отметили в посте.