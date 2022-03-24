ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Азов" в Мариуполе вывел из строя боевую бронированную машину и три грузовика оккупантов

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Полк "Азов": В отличие от россиян, уничтожающих украинские города вдребезги, наши минометчики бьют прицельно, не уничтожая при этом жилую инфраструктуру
Полк "Азов": В отличие от россиян, уничтожающих украинские города вдребезги, наши минометчики бьют прицельно, не уничтожая при этом жилую инфраструктуру
Скриншот: Азов – Маріуполь / Telegram

В осажденном российскими войнами Мариуполе бойцы "Азова" обстреляли из минометов и вывели из строя технику противника. Об этом 24 марта сообщили в Telegram подразделения.

"Минометчики полка "Азов" продолжают уничтожать врагов. Защитники Мариуполя прицельным выстрелом из миномета вывели из строя одну ББМ (боевую бронированную машину. – "ГОРДОН") и три грузовика оккупантов. В отличие от россиян, уничтожающих украинские города вдребезги, наши минометчики бьют прицельно, не уничтожая при этом жилую инфраструктуру", – подчеркнули азовцы.


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. По оценкам властей, в городе оставалось примерно 350 тыс. человек.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. На прошлой неделе из Мариуполя удалось выехать тысячам жителей на личных автомобилях. Андрющенко сообщал 17 марта, что за три дня Мариуполь покинуло около 35 тыс. мариупольцев.

По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло около 2 тыс. жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодно для проживания.

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко 21 марта сообщил, что в Мариуполе погибло более 3 тыс. мирных жителей.

Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.

Теги: Мариуполь, военная техника, полк Азов, война России против Украины, грузовик
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