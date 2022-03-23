Глава Донецкой ОВА Кириленко: Мы с мэром Мариуполя постоянно на связи, чтобы спасти жителей от российских оккупантов

"В Мариуполе связи нет, поэтому Бойченко пришлось находиться в другом месте. Мы поддерживаем с ним связь и продолжаем работать над созданием "зеленого коридора" для вывоза людей. Эта работа невероятно сложная, и она проводится в полной коммуникации с моими запорожскими коллегами и главой города Бойченко", – рассказал Кириленко.
Он также обратил внимание, что российские войска изначально "четко и цинично" нанесли удары по критической инфраструктуре города, разрушив тепло-, водо- и электроснабжение, а также связь, поэтому "властям города пришлось уехать из города, чтобы работать над спасением людей".
"Я с Бойченко постоянно на связи, понимаю, как координировать его деятельность. Все мы делаем все возможное для единственного результата – чтобы наши люди были в Украине и их не вывозили насильственно в РФ", – резюмировал Кириленко.
Глава Донецкой ОВА добавил, что подпишет документ, определяющий алгоритм действий местных властей в случае возможной оккупации или других событий, которые могут препятствовать функционированию органов местного самоуправления.
"Есть четкое указание, как им действовать в случае устрашения врагом или оккупации. Они получат непосредственно от меня алгоритм, как действовать. Я со всеми на связи. Вместе с моей командой полностью контролируем процесс. Мы отходим от публичных выступлений, потому что наша цель – результат. Единственный общий результат – наша победа", – заявил Кириленко.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. По оценкам властей, в городе оставалось примерно 350 тыс. человек.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. На прошлой неделе из Мариуполя удалось выехать тысячам жителей на личных автомобилях. Андрющенко сообщал 17 марта, что за три дня Мариуполь покинуло около 35 тыс. мариупольцев.
По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло около 2 тыс. жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодно для проживания.
Командир полка "Азов" Денис Прокопенко 21 марта сообщил, что в Мариуполе погибло более 3 тыс. мирных жителей.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.