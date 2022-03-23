Глава Донецкой ОВА Кириленко: Мы с мэром Мариуполя постоянно на связи, чтобы спасти жителей от российских оккупантов

"В Мариуполе связи нет, поэтому Бойченко пришлось находиться в другом месте. Мы поддерживаем с ним связь и продолжаем работать над созданием "зеленого коридора" для вывоза людей. Эта работа невероятно сложная, и она проводится в полной коммуникации с моими запорожскими коллегами и главой города Бойченко", – рассказал Кириленко.

Он также обратил внимание, что российские войска изначально "четко и цинично" нанесли удары по критической инфраструктуре города, разрушив тепло-, водо- и электроснабжение, а также связь, поэтому "властям города пришлось уехать из города, чтобы работать над спасением людей".

"Я с Бойченко постоянно на связи, понимаю, как координировать его деятельность. Все мы делаем все возможное для единственного результата – чтобы наши люди были в Украине и их не вывозили насильственно в РФ", – резюмировал Кириленко.

Глава Донецкой ОВА добавил, что подпишет документ, определяющий алгоритм действий местных властей в случае возможной оккупации или других событий, которые могут препятствовать функционированию органов местного самоуправления.

"Есть четкое указание, как им действовать в случае устрашения врагом или оккупации. Они получат непосредственно от меня алгоритм, как действовать. Я со всеми на связи. Вместе с моей командой полностью контролируем процесс. Мы отходим от публичных выступлений, потому что наша цель – результат. Единственный общий результат – наша победа", – заявил Кириленко.