ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

МВД призывает украинцев, которые вынуждены были уехать из-за войны, не спешить возвращаться

Во время войны в Украине 11 12 млн граждан стали вынужденными внутренними переселенцами
Во время войны в Украине 11–12 млн граждан стали вынужденными внутренними переселенцами
Фото: EPA

Министерство внутренних дел призывает украинцев, уехавших из населенных пунктов, которые были под обстрелами или временно оккупированы российскими войсками, не спешить возвращаться, так как это может быть опасно. Об этом заявил замминистра внутренних дел Евгений Енин 22 марта в эфире телемарафона, который транслировал канал "Рада".

"Хотел бы призвать всех сохранять осторожность, спокойствие и избегать поспешного возвращения к оставленным домам, поскольку там вас могут ожидать очень неприятные сюрпризы: брошенное оружие, боеприпасы, минирования, растяжки и многое другое, чего неподготовленный человек, рядовой житель, может не заметить. Поэтому нужно дождаться возвращения властей, зачистки населенного пункта силами Нацполиции и "зеленого света" со стороны официальных властей, в том числе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям", – сказал он.

По словам Енина, только после этого возможно возвращение домой или приезд за вещами, одеждой и другим.

Контекст:

Во время войны в Украине 11–12 млн граждан стали вынужденными внутренними переселенцами, сообщил 21 марта советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Согласно данным ООН, с начала российского вторжения из Украины уехали 3,6 млн человек. Из них почти 2 млн выехали в Польшу. Среди других стран, куда уезжали украинцы, Румыния, Молдова, Венгрия, Словакия, РФ и Беларусь.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил 21 марта, что ЕС готов принять всех украинцев, которые в него въедут.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: МВД, беженцы, переселенцы, война России против Украины, Евгений Енин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вообще-то у него есть семья!" Каминская взбудоражила сеть романтическими коллажами с лицом Арестовича
"Вообще-то у него есть семья!" Каминская взбудоражила сеть романтическими коллажами с лицом Арестовича
"Очень хочу написать песню о победе". Могилевская рассказала, какой будет Украина после победы над российскими оккупантами
"Очень хочу написать песню о победе". Могилевская рассказала, какой будет Украина после победы над российскими оккупантами
"Всегда со мной". Вакарчук показал любимую игрушку своего сына
"Всегда со мной". Вакарчук показал любимую игрушку своего сына
Звезда "Игры престолов" Мейси Уильямс поддержала Украину
Звезда "Игры престолов" Мейси Уильямс поддержала Украину
Сумская рассказала, почему после нападения РФ на Украину не хочет покидать Киев
Сумская рассказала, почему после нападения РФ на Украину не хочет покидать Киев
"Будьте добрее". Дурнев перешел на украинский язык и попросил не критиковать его за ошибки
"Будьте добрее". Дурнев перешел на украинский язык и попросил не критиковать его за ошибки
Ширан, Бантон, Кабельо и другие. В Бирмингеме состоится благотворительный концерт в поддержку Украины
Ширан, Бантон, Кабельо и другие. В Бирмингеме состоится благотворительный концерт в поддержку Украины
"Охотно поддержу украинского предпринимателя". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик заявила о готовности помочь украинскому бизнесу
"Охотно поддержу украинского предпринимателя". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик заявила о готовности помочь украинскому бизнесу
"Доброго вечора, ми з України". Monatik вместе с украинскими знаменитостями даст благотворительный концерт в Польше
"Доброго вечора, ми з України". Monatik вместе с украинскими знаменитостями даст благотворительный концерт в Польше
"Мои дети здесь все равно чужие". Гвоздева рассказала о жизни в Италии, куда переехала с детьми после нападения РФ на Украину
"Мои дети здесь все равно чужие". Гвоздева рассказала о жизни в Италии, куда переехала с детьми после нападения РФ на Украину
Фронтмен "Беz обмежень" выступил в киевском бомбоубежище. Фото
Фронтмен "Беz обмежень" выступил в киевском бомбоубежище. Фото
Представители Украины на "Евровидении 2022" Kalush Orchestra: Основное наше желание – чтобы война закончилась
Представители Украины на "Евровидении 2022" Kalush Orchestra: Основное наше желание – чтобы война закончилась
"Знакомые, у которых умерли родственники, держали их на балконах". Сумская рассказала о похоронах матери во время обстрелов Киева
"Знакомые, у которых умерли родственники, держали их на балконах". Сумская рассказала о похоронах матери во время обстрелов Киева
"Много дел". Вступивший в тероборону Дикусар спустя неделю вышел на связь
"Много дел". Вступивший в тероборону Дикусар спустя неделю вышел на связь
  Kalush Orchestra собрала первый миллион просмотров на YouTube-канале "Евровидения" и является лидером букмекерских прогнозов
  Kalush Orchestra собрала первый миллион просмотров на YouTube-канале "Евровидения" и является лидером букмекерских прогнозов
"Спели в поддержку всех, кто вынужден был бежать от "русских асвабадителей". Melovin исполнил на вокзале во Львове гимн Украины. Видео
"Спели в поддержку всех, кто вынужден был бежать от "русских асвабадителей". Melovin исполнил на вокзале во Львове гимн Украины. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хватит смертей, хватит злобы, хватит крови". Синдеева обратилась к выступившим в Лужниках Симоньян, Канделаки и Захаровой (55087)
2
"Сейчас я в США, и это не туристическая поездка". Солистка группы Kazka Зарицкая объяснила, почему покинула Украину (30823)
3
"Поздно, Регина, 25-й день войны". Тодоренко после нападения РФ на Украину нарушила "гробовое молчание" и спела песню Zombie (27546)
4
"Знакомые, у которых умерли родственники, держали их на балконах". Сумская рассказала о похоронах матери во время обстрелов Киева (18723)
5
Сумская объяснила молчание проживающей в РФ дочери о войне в Украине тотальной зависимостью от обстоятельств (16886)
6
"Просто скажите, что вам нужно меню №2, и мы все поймем". Клопотенко открыл во Львове бистро, в котором можно поесть бесплатно (10496)
7
"Мои дети здесь все равно чужие". Гвоздева рассказала о жизни в Италии, куда переехала с детьми после нападения РФ на Украину (8296)
8
"Верю, что снова вернусь". Гвоздева на 24-й день после нападения РФ на Украину уехала с детьми за границу (7103)
 
 
 
 