МВД призывает украинцев, которые вынуждены были уехать из-за войны, не спешить возвращаться

"Хотел бы призвать всех сохранять осторожность, спокойствие и избегать поспешного возвращения к оставленным домам, поскольку там вас могут ожидать очень неприятные сюрпризы: брошенное оружие, боеприпасы, минирования, растяжки и многое другое, чего неподготовленный человек, рядовой житель, может не заметить. Поэтому нужно дождаться возвращения властей, зачистки населенного пункта силами Нацполиции и "зеленого света" со стороны официальных властей, в том числе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям", – сказал он.

По словам Енина, только после этого возможно возвращение домой или приезд за вещами, одеждой и другим.