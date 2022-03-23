МВД призывает украинцев, которые вынуждены были уехать из-за войны, не спешить возвращаться

"Хотел бы призвать всех сохранять осторожность, спокойствие и избегать поспешного возвращения к оставленным домам, поскольку там вас могут ожидать очень неприятные сюрпризы: брошенное оружие, боеприпасы, минирования, растяжки и многое другое, чего неподготовленный человек, рядовой житель, может не заметить. Поэтому нужно дождаться возвращения властей, зачистки населенного пункта силами Нацполиции и "зеленого света" со стороны официальных властей, в том числе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям", – сказал он.
По словам Енина, только после этого возможно возвращение домой или приезд за вещами, одеждой и другим.
Во время войны в Украине 11–12 млн граждан стали вынужденными внутренними переселенцами, сообщил 21 марта советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Согласно данным ООН, с начала российского вторжения из Украины уехали 3,6 млн человек. Из них почти 2 млн выехали в Польшу. Среди других стран, куда уезжали украинцы, Румыния, Молдова, Венгрия, Словакия, РФ и Беларусь.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил 21 марта, что ЕС готов принять всех украинцев, которые в него въедут.