На западной границе Украины уменьшается пассажиропоток – Госпогранслужба

Больше всего людей за сутки выехало в Польшу Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

"За сутки 21 марта западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 59 тыс. человек и более 11 тыс. транспортных средств. Данные свидетельствуют, что пассажиропоток на западном участке границы уменьшается", – говорится в сообщении.

По данным ГПСУ, в понедельник из Украины выехали более 42 тыс. граждан, 29 тыс. из них – в Польшу.

"Сейчас почти по всем направлениям отсутствуют очереди пешеходов и транспортных средств. Напоминаем, что для пересечения границы в ЕС можно выбрать пункты пропуска на границе с Венгрией, Словакией, Румынией и Республикой Молдова", – рассказали пограничники.

Въехали в Украину 21 марта почти 17 тыс. человек, не украинцев среди них только 3 тыс. Госпогранслужба подчеркивает, что подавляющее большинство вернувшихся украинцев – "мужчины, которые готовы с оружием в руках встать на защиту страны".

"В целом с начала открытой вооруженной агрессии в Украину вернулись около 355 тыс. наших земляков", – подчеркнули в ведомстве.

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