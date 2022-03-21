В Одесской области злоумышленник переправлял через границу военнообязанных за $2 тыс.

"19 марта подозреваемый организовал перевозку шести мужчин в возрасте от 25 до 46 лет в селе Старокозаче Белгород-Днестровского района и в пешем порядке должен был провести через границу в Республику Молдову. Они были разоблачены военнослужащими Государственной пограничной службы Украины", – говорится в сообщении.
Свои услуги злоумышленник оценил в $2 тыс. с человека. Его задержали и сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины по ст. 332 УК Украины.
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24 февраля, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым объявил всеобщую мобилизацию. Верховная Рада 3 марта приняла закон, которым утвердила указ президента.
Закон уже вступил в силу и применяется со дня начала боевых действий – 24 февраля.
Согласно указу, мобилизация будет длиться 90 дней и предусматривает призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы и других государственных органов.
Сейчас, по словам начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Романа Горбача, идет мобилизация военнослужащих, которые не входили в число резервистов первой очереди.