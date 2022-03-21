В Одесской области злоумышленник переправлял через границу военнообязанных за $2 тыс.

Подозреваемый организовал перевозку шести мужчин в возрасте от 25 до 46 лет в селе Старокозаче Белгород-Днестровского района Фото: Одеська обласна прокуратура / Facebook

"19 марта подозреваемый организовал перевозку шести мужчин в возрасте от 25 до 46 лет в селе Старокозаче Белгород-Днестровского района и в пешем порядке должен был провести через границу в Республику Молдову. Они были разоблачены военнослужащими Государственной пограничной службы Украины", – говорится в сообщении.

Свои услуги злоумышленник оценил в $2 тыс. с человека. Его задержали и сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины по ст. 332 УК Украины.

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