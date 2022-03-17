С начала войны в Украину вернулось более 320 тыс. человек – Госпогранслужба

Большинство из тех, кто вернулся в страну, – мужчины, подчеркивают пограничники.

"Наши ребята не сдаются, поэтому нужно помогать, нужно воевать за нашу страну. Украина должна быть свободной, как и все люди", – отметил один из украинцев, прибывший из Польши.

Война России против Украины. Главное (обновляется)