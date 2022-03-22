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22 марта, 2022
 
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"Мои дети здесь все равно чужие". Гвоздева рассказала о жизни в Италии, куда переехала с детьми после нападения РФ на Украину

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Гвоздева: Всю жизнь я мечтала увидеть Рим, но никогда не думала, что увижу его при таких обстоятельствах
Гвоздева: Всю жизнь я мечтала увидеть Рим, но никогда не думала, что увижу его при таких обстоятельствах
Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Украинский хореограф Илона Гвоздева 22 марта в Instagram сообщила, что вместе с детьми находится в Риме (Италия). По словам хореографа, она добиралась туда три дня.

"Всю жизнь я мечтала увидеть Рим, но никогда не думала, что увижу его при таких обстоятельствах, что буду вынуждена покинуть Украину, оставить мужа и вывозить детей в безопасное место от войны, которую начала Россия и ведет жестокие боевые действия против моей страны и мирного населения уже 26 суток,  написала она. – Я пережила три дня адской истощенной дороги, свыше 1,7 тыс. км, без нормального сна, еды и с постоянным чувством тревоги, печали, боли в сердце, со слезами на глазах. Пока мои дети в безопасности, но здесь они все равно чужие".

Гвоздева сообщила, что итальянцы тепло приняли ее с детьми, помогают оформить документы, предоставили медицинское страхование и пытаются найти жилье.

"Верю в нашу победу, нашего президента, наши ВСУ и мечтаю вернуться как можно скорее, чтобы восстанавливать свою страну", – подытожила она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

4 марта Гвоздева сообщила, что ее дом в пригороде Киева разрушили российские оккупанты. 19 марта хореограф вместе с детьми выехала из Украины в Венгрию.

Теги: война, беженцы, дети, жилье, эмиграция, война России против Украины, безопасность, Илона Гвоздева
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