"Мои дети здесь все равно чужие". Гвоздева рассказала о жизни в Италии, куда переехала с детьми после нападения РФ на Украину

Гвоздева: Всю жизнь я мечтала увидеть Рим, но никогда не думала, что увижу его при таких обстоятельствах Фото: ilonagvozdeva / Instagram

"Всю жизнь я мечтала увидеть Рим, но никогда не думала, что увижу его при таких обстоятельствах, что буду вынуждена покинуть Украину, оставить мужа и вывозить детей в безопасное место от войны, которую начала Россия и ведет жестокие боевые действия против моей страны и мирного населения уже 26 суток, – написала она. – Я пережила три дня адской истощенной дороги, свыше 1,7 тыс. км, без нормального сна, еды и с постоянным чувством тревоги, печали, боли в сердце, со слезами на глазах. Пока мои дети в безопасности, но здесь они все равно чужие".

Гвоздева сообщила, что итальянцы тепло приняли ее с детьми, помогают оформить документы, предоставили медицинское страхование и пытаются найти жилье.

"Верю в нашу победу, нашего президента, наши ВСУ и мечтаю вернуться как можно скорее, чтобы восстанавливать свою страну", – подытожила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ілона Гвоздьова | Dancer (@ilonagvozdeva)

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