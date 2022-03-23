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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Славянске полиция задержала двух мужчин, которые публиковали в российских соцсетях передвижение украинской военной техники

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Правоохранители продолжают выявлять тех, кто помогает российским оккупантам и информирует о передвижении военной техники
Правоохранители продолжают выявлять тех, кто помогает российским оккупантам и информирует о передвижении военной техники
Фото: МВС України / Telegram

В Славянске Донецкой области полицейские задержали мужчин, которые снимали на видео украинскую военную технику и публиковали записанное в российских соцсетях. Об этом 23 марта сообщила в Telegram пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Правоохранители продолжают выявлять тех, кто помогает врагу и информирует о передвижении военной техники и ее местонахождении. Именно таких "друзей" полицейские задержали в Славянске. Двое жителей, 1951-го и 1981 годов рождения, снимали движение украинской военной техники, а затем публиковали в соцсетях и российских пабликах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники были задержаны оперативниками управления стратегических расследований Нацполиции в Донецкой области совместно с бойцами спецподразделения Нацполиции "Корпус оперативно-внезапного действия" (КОРД).

Обоих доставили в Славянский отдел полиции.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Украина, Донецкая область, Славянск, оккупация, вторжение, видео, правоохранители, соцсети, КОРД, российская агрессия, война России против Украины, полицейский, Нацполиция, мужчины, российские оккупанты
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