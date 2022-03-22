В Винницкой области задержана группа диверсантов, которые работали на оккупантов РФ – полиция

По данным полицейских, пять мужчин под видом переселенцев из Харьковской области поселились в Гайсинском районе, постоянно были на связи с российскими военными и передавали им собранную информацию.
"У задержанных изъяты компьютерная техника, средства связи и другие приборы для отправки сведений. Мужчины переданы соответствующим спецслужбам", – говорится в сообщении.
После начала полномасштабного вторжения РФ украинские правоохранители регулярно сообщают о разоблачении и задержании диверсантов. Так, 14 марта СБУ задержала 60 коллаборантов и разоблачила 20 вражеских ДРГ в разных регионах.
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский говорил 17 марта, что в Украине не осталось регионов, где отсутствует явная военная угроза.