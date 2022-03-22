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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Винницкой области задержана группа диверсантов, которые работали на оккупантов РФ – полиция

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Правоохранители передали задержанных спецслужбам
Правоохранители передали задержанных спецслужбам
Фото: Поліція Вінницької області / Facebook

В Винницкой области полиция задержала диверсионную группу, которая, вероятно, работала на российских военных. Об этом сообщила в Facebook 22 марта пресс-служба областной полиции.

По данным полицейских, пять мужчин под видом переселенцев из Харьковской области поселились в Гайсинском районе, постоянно были на связи с российскими военными и передавали им собранную информацию.

"У задержанных изъяты компьютерная техника, средства связи и другие приборы для отправки сведений. Мужчины переданы соответствующим спецслужбам", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/vinn.police/videos/4616876301750651/

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ украинские правоохранители регулярно сообщают о разоблачении и задержании диверсантов. Так, 14 марта СБУ задержала 60 коллаборантов и разоблачила 20 вражеских ДРГ в разных регионах.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский говорил 17 марта, что в Украине не осталось регионов, где отсутствует явная военная угроза.

Теги: Россия, Украина, Винницкая область, полиция, диверсанты, война России против Украины
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