В Винницкой области задержана группа диверсантов, которые работали на оккупантов РФ – полиция

По данным полицейских, пять мужчин под видом переселенцев из Харьковской области поселились в Гайсинском районе, постоянно были на связи с российскими военными и передавали им собранную информацию.

"У задержанных изъяты компьютерная техника, средства связи и другие приборы для отправки сведений. Мужчины переданы соответствующим спецслужбам", – говорится в сообщении.