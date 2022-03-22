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В Украине начали выплачивать 6500 грн помощи в рамках "єПідтримки"

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Федоров отметил, что заявки на получение 6500 грн помощи через "єПідтримку" оставили почти 4 млн украинцев
Федоров отметил, что заявки на получение 6500 грн помощи через "єПідтримку" оставили почти 4 млн украинцев
Фото: Михайло Федоров / Facebook

В Украине начали выплачивать 6500 грн помощи в рамках "єПідтримки". Об этом 22 марта в Facebook сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, выплаты начали получать те граждане, которые подали заявки в первый день их приема. Денежные средства поступают поочередно, на данный момент их перечислили почти 500 тыс. украинцев.

"Важно: люди получали смс, что им нужно перейти по ссылке, чтобы получить 6500 денежной помощи. Это очередное интернет-мошенничество. Будьте внимательны. Уведомление о начислении денег с "єПідтримки" поступит вам в приложении того банка, клиентом которого вы являетесь", – подчеркнул министр.

Федоров также отметил, что заявки на получение 6500 грн помощи через "єПідтримку" оставили почти 4 млн украинцев.

"Деньги могут получить все наемные работники, за которых оплачивается ЕСВ, и ФЛП всех групп из населенных пунктов, где активно ведутся боевые действия. Денежные средства можно тратить без ограничений, а также снимать в банкоматах или перечислять на другие карты", – уточнил министр.

https://www.facebook.com/mykhailofedorov.com.ua/posts/1019886085295577

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Украина, война России против Украины, выплаты, Михаил Федоров, єПідтримка
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