Заявки на 6500 грн помощи в рамках "єПідтримки" подали 700 тыс. украинцев

Денежную помощь в размере 6500 грн можно будет потратить на что угодно Фото: depositphotos.com

"Утром запустили услугу и уже приняли более 700 тыс. заявок на "єПідтримку", – отметил Федоров.

Министр уточнил, что денежную помощь в размере 6500 грн можно будет потратить на что угодно.

"Кто может ее получить? Наемные работники, за которых оплачивается единый социальный взнос, и ФЛП всех групп. Выплата направлена на поддержание населения в тех областях, где ведутся наиболее активные боевые действия. Также это поддержит ФЛП, которые не могут обеспечивать себя из-за начала войны", – подчеркнул Федоров.