Деньги из "єПідтримки" можно потратить на любые товары и услуги – Федоров

"Деньги из "єПідтримки" теперь можно тратить на любые продукты или товары. У программы уже нет ограничений на конкретное направление бизнеса. Мы понимаем, что сейчас каждая гривна может спасти чью-то жизнь или помочь. "Ковидную тысячу" можно отправить на помощь ВСУ", – сообщил он.

Федоров отметил, что за шесть дней украинцы уже перевели на армию более 1,5 млрд грн.