Деньги из "єПідтримки" можно потратить на любые товары и услуги – Федоров

"Деньги из "єПідтримки" теперь можно тратить на любые продукты или товары. У программы уже нет ограничений на конкретное направление бизнеса. Мы понимаем, что сейчас каждая гривна может спасти чью-то жизнь или помочь. "Ковидную тысячу" можно отправить на помощь ВСУ", – сообщил он.
Федоров отметил, что за шесть дней украинцы уже перевели на армию более 1,5 млрд грн.
За полный курс вакцинации от коронавируса в Украине граждане получают по 1 тыс. грн. Раньше эти деньги можно было потратить на отдельные товары или услуги. С 25 февраля появилась возможность перечислить их на нужды Вооруженных сил Украины, которые сейчас защищают страну от российских оккупантов.