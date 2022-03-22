Радуцкий заявил, что Украина получит более 2 млн доз препаратов йода

По его словам, определенные задержки поставок связаны со спровоцированными российской агрессией логистическими проблемами. То же касается поставок безрецептурных успокоительных.

"Эти медпрепараты преимущественно отечественного производства. Все украинские предприятия фармацевтической отрасли уже наладили их производство. Думаю, в ближайшие дни их будет достаточно в аптеках", – заявил депутат.

Радуцкий также проинформировал, что уже состоялись закупки гормональных препаратов: в ближайшие дни и их дефицит будет ликвидирован.

Парламентарий также заявил, что в ближайшее время решит вопрос доставки лекарств в регионы, где продолжаются активные боевые действия.

Он не исключил возникновения дефицита других лекарств в Украине – прежде всего из-за проблем с логистикой. Депутат попросил украинцев не провоцировать такой дефицит и не покупать лекарств больше, чем нужно.