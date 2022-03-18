Из-за обстрелов со стороны российских войск пострадало минимум три склада с медикаментами – Радуцкий

Радуцкий заверил, что дефицита лекарств в Украине сейчас нет Фото: depositphotos.com

По словам Радуцкого, пострадали склады в Ирпене и селе Мила Киевской области, а также в Харькове. Он заявил, что сейчас дефицита лекарств в Украине нет, а перебои возникают только в городах, возле которых проходят боевые действия.

"Постепенно ажиотаж на определенные виды лекарств спадает. Министерство призывает украинцев не закупать медпрепараты с запасом на несколько месяцев вперед", – заявил он.

Политик рассказал о работе аптек в Украине. По его словам, в первые дни войны определенное количество фармацевтов выехало в западные регионы страны, еще часть работников не смогли добраться до своих рабочих мест. Это, по его словам, привело к тому, что работали всего 10% от общего количества аптек и возник дефицит на некоторые препараты.

По данным Минздрава, до войны работало 22,7 тыс. аптек, а сейчас – 10,5 тыс.

"Мы вместе с Минздравом приняли несколько важных решений, чтобы исправить ситуацию. Позволили студентам медицинских и фармацевтических специальностей работать в аптеках на должностях ассистента фармацевта и помощника фармацевта. Создали карту работающих аптек. Провели совещания с производителями лекарственных средств. В комитете ВР по транспорту и инфраструктуре обсудили вопросы логистики. Эти срочные шаги дали результат", – сказал Радуцкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)