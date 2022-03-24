В российской армии ведется пропаганда, что войну необходимо завершить до 9 мая – Генштаб ВСУ

"По имеющейся информации, среди личного состава Вооруженных сил РФ постоянно проводится пропагандистская работа, навязывающая мнение, что войну необходимо завершить к 9 мая 2022 года", – говорится в сообщении.
Кроме того, в непризнанном Приднестровье российскими кураторами местных властей распространяются слухи о втягивании Приднестровья в войну с Украиной.
По данным Генштаба, подавляющее большинство медицинских учреждений России в населенных пунктах недалеко от границы заняты ранеными российскими военными, которые участвовали в войне на территории Украины.
Также в срочном порядке оккупанты принимают меры для восстановления боеспособности воинских частей Воздушно-десантных войск.
"В городе Докучаевск Донецкой области создан фильтрационный лагерь для гражданских лиц, пытающихся покинуть Мариуполь. С задержанными людьми карательные органы ФСБ РФ проводят так называемые фильтрационные мероприятия. В районах населенных пунктов Кременная и Рубежное зафиксированы факты насильственной эвакуации оккупантами граждан Украины и вывоз их на территорию Воронежской области", – сообщили в Генштабе.
По информации ВСУ, в некоторых населенных пунктах Черниговской области, временно занятых оккупационными войсками, изымают трактора у местных аграриев. Сельхозтехнику используют для эвакуации вражеской техники.
В Харьковской области действовавшая в направлении Харькова батальонно-тактическая группа из состава 59-го танкового полка Западного военного округа попала под огонь украинской артиллерии. "Сводному подразделению нанесен значительный урон в живой силе и технике", – отмечается в сообщении.
Генштаб также опубликовал видеодайджест прошедшего дня.
Война России против Украины. Главное (обновляется)