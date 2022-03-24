В российской армии ведется пропаганда, что войну необходимо завершить до 9 мая – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, больницы в РФ недалеко от Украины заняты ранеными российскими военными Скриншот: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"По имеющейся информации, среди личного состава Вооруженных сил РФ постоянно проводится пропагандистская работа, навязывающая мнение, что войну необходимо завершить к 9 мая 2022 года", – говорится в сообщении.

Кроме того, в непризнанном Приднестровье российскими кураторами местных властей распространяются слухи о втягивании Приднестровья в войну с Украиной.

По данным Генштаба, подавляющее большинство медицинских учреждений России в населенных пунктах недалеко от границы заняты ранеными российскими военными, которые участвовали в войне на территории Украины.

Также в срочном порядке оккупанты принимают меры для восстановления боеспособности воинских частей Воздушно-десантных войск.

"В городе Докучаевск Донецкой области создан фильтрационный лагерь для гражданских лиц, пытающихся покинуть Мариуполь. С задержанными людьми карательные органы ФСБ РФ проводят так называемые фильтрационные мероприятия. В районах населенных пунктов Кременная и Рубежное зафиксированы факты насильственной эвакуации оккупантами граждан Украины и вывоз их на территорию Воронежской области", – сообщили в Генштабе.

По информации ВСУ, в некоторых населенных пунктах Черниговской области, временно занятых оккупационными войсками, изымают трактора у местных аграриев. Сельхозтехнику используют для эвакуации вражеской техники.

В Харьковской области действовавшая в направлении Харькова батальонно-тактическая группа из состава 59-го танкового полка Западного военного округа попала под огонь украинской артиллерии. "Сводному подразделению нанесен значительный урон в живой силе и технике", – отмечается в сообщении.

Генштаб также опубликовал видеодайджест прошедшего дня.

Война России против Украины. Главное (обновляется)