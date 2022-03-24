С начала войны в Киеве погибли 75 мирных жителей, из них четверо – дети – Кличко

"Оккупанты обстреливают Киев, пытаются взять нас в осаду и запугать. В Киеве с начала российского вторжения были повреждены 87 многоэтажных жилых домов и 10 частных, 12 школ и шесть детсадов. В столице погибли 75 мирных жителей, из них 4четыре ребенка. Ранены 307 гражданских и 16 детей. Мы ничего не забудем и ничего не простим", – сказал Кличко.

Он призвал киевлян придерживаться комендантского часа, не пренебрегать правилами безопасности, а также не ходить в лесопарковые зоны за пределами жилых микрорайонов из-за пожарной опасности.

Война России против Украины. Главное (обновляется)