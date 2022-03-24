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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала войны в Киеве погибли 75 мирных жителей, из них четверо – дети – Кличко

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Российские оккупанты обстреливают Киев, пытаясь взять город в осаду и запугать его жителей, отметил мэр Кличко
Российские оккупанты обстреливают Киев, пытаясь взять город в осаду и запугать его жителей, отметил мэр Кличко
Фото: Київська міська державна адміністрація – КМДА / Facebook

С начала вторжения РФ в Украину 24 февраля в Киеве погибли 75 мирных жителей, ранены – более 300 людей. Об этом в видеообращении, опубликованном 24 марта в Facebook, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Оккупанты обстреливают Киев, пытаются взять нас в осаду и запугать. В Киеве с начала российского вторжения были повреждены 87 многоэтажных жилых домов и 10 частных, 12 школ и шесть детсадов. В столице погибли 75 мирных жителей, из них 4четыре ребенка. Ранены 307 гражданских и 16 детей. Мы ничего не забудем и ничего не простим", – сказал Кличко.

Он призвал киевлян придерживаться комендантского часа, не пренебрегать правилами безопасности, а также не ходить в лесопарковые зоны за пределами жилых микрорайонов из-за пожарной опасности.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/videos/763652537930798/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что российские военные хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергали. Военная разведка Великобритании предполагает, что несмотря на отсутствие прогресса в наступлении на Киев, российские войска собираются в ближайшие недели попробовать окружить столицу Украины.

Оккупанты вторую неделю практически ежедневно обстреливают Киев.

Теги: Россия, Киев, Виталий Кличко, Украина, раненые, вторжение, дети, обстрелы, война России против Украины, погибшие, войска, российские военные, мэр, российские оккупанты
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