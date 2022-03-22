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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кличко на заседании Конгресса местных и региональных властей Совета Европы рассказал о ситуации в Киеве

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Виталий Кличко: Европа солидарна с народом Украины в его борьбе за независимость своего государства
Виталий Кличко: Европа солидарна с народом Украины в его борьбе за независимость своего государства
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко выступил онлайн во время заседания Конгресса местных и региональных властей Совета Европы и рассказал о ситуации в Киеве и Украине. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"О ситуации в Украине и Киеве и о помощи нашему государству, которое героически борется с российским нашествием, говорил сегодня в онлайн-выступлении во время заседания Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Поблагодарил генерального секретаря Конгресса господина Андреаса Кифера и его команду за политическую и информационную поддержку. И за создание координационного совета, который нарабатывает механизмы помощи украинским муниципалитетам и жителям общин в это критическое для Украины время", – сообщил Кличко.

По словам мэра Киева, мероприятие состоялось при участии представителей региональных и местных властей 46 стран – членов Совета Европы.

"И это свидетельствует о том, что Европа солидарна с народом Украины в его борьбе за независимость своего государства. И в отстаивании украинцами общеевропейских принципов демократии, прав человека и верховенства права", – отметил городской голова столицы.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/videos/389297899687010/


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергали.

В последнее время оккупанты усилили обстрелы жилых районов Киева. 14 марта артиллерийский снаряд попал в девятиэтажный дом в Оболонском районе, в результате чего погиб один человек, 10 получили ранения. В тот же день оккупанты обстреляли Подольский район, вследствие чего загорелся пятиэтажный дом и повреждения получил соседний девятиэтажный. Погиб один человек, шесть получили травмы.

15 марта в результате обстрелов оккупантов были повреждены два многоэтажных дома в Святошинском районе и один – в Подольском. Известно о двух погибших.

16 марта обломки снаряда попали в 12-этажный дом в Шевченковском районе. В результате этого произошел обвал на 12-м и техническом этажах. Кроме того, частично поврежден соседний девятиэтажный дом. Пострадали два человека. В этот же день, как сообщила ГСЧС, обломки снаряда вызвали пожар в трех домах в частном секторе в Подольском районе.

20 марта в результате ракетного обстрела российскими оккупантами Подольского района Киева загорелись торгово-развлекательный центр и автомобили на парковке. Предварительно известно о восьми погибших.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, в Киеве погибли 228 человек, сообщили в КГГА 19 марта.

Теги: Киев, Виталий Кличко, война, Совет Европы, вторжение, война России против Украины, мэр
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