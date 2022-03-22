Кличко на заседании Конгресса местных и региональных властей Совета Европы рассказал о ситуации в Киеве

Виталий Кличко: Европа солидарна с народом Украины в его борьбе за независимость своего государства Фото: Віталій Кличко / Facebook

"О ситуации в Украине и Киеве и о помощи нашему государству, которое героически борется с российским нашествием, говорил сегодня в онлайн-выступлении во время заседания Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Поблагодарил генерального секретаря Конгресса господина Андреаса Кифера и его команду за политическую и информационную поддержку. И за создание координационного совета, который нарабатывает механизмы помощи украинским муниципалитетам и жителям общин в это критическое для Украины время", – сообщил Кличко.

По словам мэра Киева, мероприятие состоялось при участии представителей региональных и местных властей 46 стран – членов Совета Европы.

"И это свидетельствует о том, что Европа солидарна с народом Украины в его борьбе за независимость своего государства. И в отстаивании украинцами общеевропейских принципов демократии, прав человека и верховенства права", – отметил городской голова столицы.



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