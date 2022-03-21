Координационный центр гуманитарных вопросов ФИФА и УЕФА будет помогать Киеву – Кличко

"Сегодня меня посетило руководство Украинской ассоциации футбола – ее президент Андрей Павелко и первые вице-президенты Алексей Михайличенко и Вадим Костюченко. Украинская ассоциация футбола создала координационный центр по гуманитарным вопросам вместе с ФИФА и УЕФА. И сегодня мы обсудили потребности Киева, которые ассоциация, принимающая гуманитарные грузы из Европы, учтет при оказании помощи столице. Грузы, по словам Андрея Павелко, уходят от национальных футбольных ассоциаций, федераций и футбольных клубов Европы и мира", – сказал Кличко.

Он сообщил, что Украинская ассоциация футбола помогает в размещении эвакуированных детей.

"Также Украинская ассоциация футбола предложила помощь в отправке детей, которых сегодня эвакуируют в Киев из других городов, в спортивные лагеря на Западную Украину и в лагеря европейских клубов и национальных федераций в других странах", – подытожил Кличко.



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