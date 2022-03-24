Арестович: Фронт замер. У противника нет ресурсов, он практически стоит на месте

"У нас сегодня календарный месяц с начала активной фазы российско-украинской войны. И мы только можем все вспомнить, как они за трое суток пытались взять Киев. Сейчас фронт практически замер. Генеральный штаб, Министерство обороны и Вооруженные силы Украины сообщают, что противник на очень многих направлениях не имеет ресурсов для того, чтобы продолжать наступление. Он стоит практически на месте и имеет проблемы с материальным снабжением, топливом, боеприпасами и другими видами материального обеспечения. Голые и босые оккупанты", – сказал Арестович.

При этом, уточнил советник, остается несколько направлений, где оккупанты продолжают сосредоточивать свои усилия, – это Изюм Харьковской области, Марьинка и Мариуполь Донецкой области.

"И что-то там возится на правом берегу Днепра в районе Херсона, но мы должны сказать, что там противник фактически стал в оборону", – сообщил Арестович.

При этом он обратил внимание на активные действия Вооруженных сил Украины на некоторых направлениях.

"Вот сейчас как раз происходит маленькая репетиция того, что его ждет через месяц. Когда они будут стоять на месте, а потом с ними будут случаться различные взрывные последствия... Как сегодня, когда, по предварительным данным, был уничтожен передовой командный пункт 49-й российской армии на юге и большой десантный корабль, который перевозил ориентировочно 400 морских пехотинцев, 20 танков и 45 БТР, внезапно взорвался в порту Бердянск, другой был поврежден", – сказал советник.

Он отметил, что, по данным Военно-морских силы Украины, этими двумя кораблями командовали предатели Украины.

"Они предали народ Украины, нас с вами, и перешли на российскую сторону еще в 2014 году. Поэтому всем, кто работал против Украины в военном плане и информационном, а также переходил на сторону врага, надо понимать: месть народа вас догонит и через восемь лет, и через 10, и через 15, и через 20. Потому что вы совершили преступления, которые не имеют амнистии и сроков давности", – предупредил Арестович.

Война России против Украины. Главное (обновляется)