Арестович: Фронт замер. У противника нет ресурсов, он практически стоит на месте

"У нас сегодня календарный месяц с начала активной фазы российско-украинской войны. И мы только можем все вспомнить, как они за трое суток пытались взять Киев. Сейчас фронт практически замер. Генеральный штаб, Министерство обороны и Вооруженные силы Украины сообщают, что противник на очень многих направлениях не имеет ресурсов для того, чтобы продолжать наступление. Он стоит практически на месте и имеет проблемы с материальным снабжением, топливом, боеприпасами и другими видами материального обеспечения. Голые и босые оккупанты", – сказал Арестович.
При этом, уточнил советник, остается несколько направлений, где оккупанты продолжают сосредоточивать свои усилия, – это Изюм Харьковской области, Марьинка и Мариуполь Донецкой области.
"И что-то там возится на правом берегу Днепра в районе Херсона, но мы должны сказать, что там противник фактически стал в оборону", – сообщил Арестович.
При этом он обратил внимание на активные действия Вооруженных сил Украины на некоторых направлениях.
"Вот сейчас как раз происходит маленькая репетиция того, что его ждет через месяц. Когда они будут стоять на месте, а потом с ними будут случаться различные взрывные последствия... Как сегодня, когда, по предварительным данным, был уничтожен передовой командный пункт 49-й российской армии на юге и большой десантный корабль, который перевозил ориентировочно 400 морских пехотинцев, 20 танков и 45 БТР, внезапно взорвался в порту Бердянск, другой был поврежден", – сказал советник.
Он отметил, что, по данным Военно-морских силы Украины, этими двумя кораблями командовали предатели Украины.
"Они предали народ Украины, нас с вами, и перешли на российскую сторону еще в 2014 году. Поэтому всем, кто работал против Украины в военном плане и информационном, а также переходил на сторону врага, надо понимать: месть народа вас догонит и через восемь лет, и через 10, и через 15, и через 20. Потому что вы совершили преступления, которые не имеют амнистии и сроков давности", – предупредил Арестович.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня ровно месяц с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.
По данным СБУ, президент РФ Владимир Путин планировал блицкриг, но он провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок. Об этом же заявляли другие страны, например, США.
При этом в Кремле продолжают утверждать, что все это идет по плану и что "никто с самого начала не думал, что специальная военная операция будет длиться всего несколько дней".
Вооруженные силы Украины на нескольких участках пошли в контрнаступление и борются за возвращение территорий, занятых российскими оккупантами, в трех областях – Киевской, Херсонской и Николаевской, сообщил 22 марта американский телеканал CNN со ссылкой на информацию неназванного высокопоставленного представителя министерства обороны США. Украинские власти подтвердили, что ВСУ улучшили свои позиции в Киевской области.