Арестович: Зоне ООС враг давал трое суток на существование. Теперь речь уже идет о существовании противника

В частности, речь идет о Луганской области, большую часть которой захватил враг.

"Держатся Попасная, Северодонецк, Лисичанск. Героически держатся под массовым обстрелом. Наносят поражения, ходят в контратаки", – добавил Арестович.

По его словам, также держится зона ООС от Изюма до Волновахи, которую враг пытался окружить, но уже третьи сутки не ведет там активных наступательных действий, потому что понес значительные потери.

"Напомню, что зоне ООС противник давал три дня на существование. Прошел месяц, и речь уже идет о существовании противника, который начал наступать на зону ООС", – подчеркнул Арестович.

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