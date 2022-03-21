Россия уже пытается использовать в Украине военную технику для соревнований – Арестович

По его словам, вражеские танки с бело-сине-красными отметками, свидетельствующими об их участии в танковых соревнованиях, Вооруженные силы Украины уничтожили в районе Изюма Харьковской области.

"Они сначала туда бросили два учебных центра, которые были уничтожены. Сейчас бросили танки из спортивных военно-прикладных соревнований, участвующих в международных танковых фестивалях и выставках", – сказал Арестович.

Он отметил, что на такой технике их пометка Z нанесена уже не трафаретом, а "наскоро".

По данным Арестовича, накануне над Изюмом сбили российский бомбардировщик, на котором, как и на танках, были нанесены "спортивные цвета".

Война России против Украины. Главное (обновляется)