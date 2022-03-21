Россия уже пытается использовать в Украине военную технику для соревнований – Арестович

По его словам, вражеские танки с бело-сине-красными отметками, свидетельствующими об их участии в танковых соревнованиях, Вооруженные силы Украины уничтожили в районе Изюма Харьковской области.
"Они сначала туда бросили два учебных центра, которые были уничтожены. Сейчас бросили танки из спортивных военно-прикладных соревнований, участвующих в международных танковых фестивалях и выставках", – сказал Арестович.
Он отметил, что на такой технике их пометка Z нанесена уже не трафаретом, а "наскоро".
По данным Арестовича, накануне над Изюмом сбили российский бомбардировщик, на котором, как и на танках, были нанесены "спортивные цвета".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С 24 февраля, когда армия РФ масштабно вторглась в Украину, по данным Генштаба ВСУ на 21 марта потери оккупантов составляют 15 тыс. человек личного состава. Также уничтожены почти 500 танков, более 1500 боевых бронированных машин, 45 средств ПВО, 97 самолетов, 121 вертолет и другая вражеская техника.