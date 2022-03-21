Украинские военные уничтожили опытный российский танк. Он существовал в единственном экземпляре

Военные 93 ОМБР отметили, что уничтоженный танк "не выдержал контакта с реальностью" Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook

"Холодноярцы сожгли опытный танк россиян Т-80УМ2 "Черный орел" с комплексом защиты "Дрозд". Среди скопления вражеской техники, сожженной Вооруженными силами Украины возле города Тростянец Сумской области, обнаружили перехваленный опытный образец российского танкопрома – Т-80УМ2 с комплексом активной защиты "Дрозд-2". Из открытых источников известно, что опытный танк Т-80УМ2 "Черный орел" у россиян был в одном экземпляре", – уточнии в публикации.

Украинские военные отметили, что уникальный комплекс "не выдержал контакта с реальностью". Его уничтожили с помощью ПТРК Javelin или беспилотника Bayraktar.