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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные уничтожили опытный российский танк. Он существовал в единственном экземпляре

Военные 93 ОМБР отметили, что уничтоженный танк "не выдержал контакта с реальностью"
Военные 93 ОМБР отметили, что уничтоженный танк "не выдержал контакта с реальностью"
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook

93 отдельная механизированная бригада "Холодный яр" уничтожила в Сумской области российский танк Т-80УМ2 "Черный орел". Об этом пресс-служба ОМБР сообщила 20 марта в Facebook.

"Холодноярцы сожгли опытный танк россиян Т-80УМ2 "Черный орел" с комплексом защиты "Дрозд". Среди скопления вражеской техники, сожженной Вооруженными силами Украины возле города Тростянец Сумской области, обнаружили перехваленный опытный образец российского танкопрома – Т-80УМ2 с комплексом активной защиты "Дрозд-2". Из открытых источников известно, что опытный танк Т-80УМ2 "Черный орел" у россиян был в одном экземпляре", – уточнии в публикации.

Украинские военные отметили, что уникальный комплекс "не выдержал контакта с реальностью". Его уничтожили с помощью ПТРК Javelin или беспилотника Bayraktar.

https://www.facebook.com/93OMBr/posts/1802319256631523

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

В отчете за 16 марта Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты продолжают наступательную операцию в Украине, но пока не достигли "в полной мере" ни одной стратегической цели. По данным Вооруженных сил Украины, на отдельных направлениях украинской армии удалось перейти в контрнаступление.

По данным Генштаба ВСУ на 21 марта, потери оккупантов составляют 15 тыс. человек личного состава. Также уничтожены почти 500 танков, более 1500 боевых бронированных машин, 45 средств ПВО, 97 самолетов, 121 вертолет и другая вражеская техника.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, военные, война России против Украины, Javelin, Bayraktar, Тростянец
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