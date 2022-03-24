"Матросы курили папиросы – и произошел взрыв". СМИ опубликовали полное видео уничтожения российского десантного корабля "Орск" в Бердянске

Полное видео инцидента опубликовала в YouTube "Украинская правда".

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Видео: Українська правда / YouTube

"Сегодня в результате, мы так пошутили, нарушения техники безопасности матросы курили в неопределенных местах папиросы – и произошел взрыв… Наши люди не пострадали, а пострадали те, кто к нам пришел с мечом", – прокомментировал в эфире национального телемарафона пожар в морском порту Бердянска глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Кроме "Орска", повреждены и потеряли боеспособность еще два десантных корабля оккупантов – "Саратов" и "Новочеркасск", сообщили в Facebook ВМС ВСУ.

Отмечается, что командиры этих двух кораблей – из числа предателей Украины.

"Командир БДК "Саратов" капитан 2-го ранга Владимир Храмченков, бывший командир СДК "Кировоград" украинских ВМС, в 2014 году изменил присяге и перешел на сторону оккупантов. Его "товарищ" капитан 2-го ранга Павлов Юрий Викторович, командир БДК "Новочеркасск", на момент предательства был старшим помощником командира БДК "Константин Ольшанский", – говорится в сообщении. – Сегодня все мы видели, как корабли "сделали ноги" из порта Бердянска. На "Саратове" пожар, сдетонировал БК. На "Новочеркасске" трое погибших и трое раненых. Вот что бывает, когда берешь на службу предателей".

В ВМС Украины пригрозили потопить корабли двух предателей, если они еще раз приблизятся к украинским берегам.

"Обращаемся к этим двум предателям: у вас остался единственный шанс хоть чуть-чуть отбелить свою совесть – лучше затопите свои корабли сами, мы вам за это даже награду какую-нибудь дадим. В противном случае, если приблизитесь к украинским берегам еще раз, будете кормить наших азовских бычков вместе с экипажем "Орска", – подчеркивается в сообщении.

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