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"Матросы курили папиросы – и произошел взрыв". СМИ опубликовали полное видео уничтожения российского десантного корабля "Орск" в Бердянске

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ВМС Украины уничтожили российский десантный корабль "Орск" утром 24 марта
ВМС Украины уничтожили российский десантный корабль "Орск" утром 24 марта
Фото: ВМС ЗС України / Facebook

Военно-морские силы (ВМС) Украины утром 24 марта уничтожили российский десантный корабль "Орск" в захваченном оккупантами порту Бердянска (Запорожская область).

Полное видео инцидента опубликовала в YouTube "Украинская правда".

ВИДЕО
Видео: Українська правда / YouTube

"Сегодня в результате, мы так пошутили, нарушения техники безопасности матросы курили в неопределенных местах папиросы – и произошел взрыв… Наши люди не пострадали, а пострадали те, кто к нам пришел с мечом", – прокомментировал в эфире национального телемарафона пожар в морском порту Бердянска глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Кроме "Орска", повреждены и потеряли боеспособность еще два десантных корабля оккупантов – "Саратов" и "Новочеркасск", сообщили в Facebook ВМС ВСУ.

Отмечается, что командиры этих двух кораблей – из числа предателей Украины.

"Командир БДК "Саратов" капитан 2-го ранга Владимир Храмченков, бывший командир СДК "Кировоград" украинских ВМС, в 2014 году изменил присяге и перешел на сторону оккупантов. Его "товарищ" капитан 2-го ранга Павлов Юрий Викторович, командир БДК "Новочеркасск", на момент предательства был старшим помощником командира БДК "Константин Ольшанский", – говорится в сообщении. – Сегодня все мы видели, как корабли "сделали ноги" из порта Бердянска. На "Саратове" пожар, сдетонировал БК. На "Новочеркасске" трое погибших и трое раненых. Вот что бывает, когда берешь на службу предателей".

В ВМС Украины пригрозили потопить корабли двух предателей, если они еще раз приблизятся к украинским берегам.

"Обращаемся к этим двум предателям: у вас остался единственный шанс хоть чуть-чуть отбелить свою совесть – лучше затопите свои корабли сами, мы вам за это даже награду какую-нибудь дадим. В противном случае, если приблизитесь к украинским берегам еще раз, будете кормить наших азовских бычков вместе с экипажем "Орска", – подчеркивается в сообщении.

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/341002258067363

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня ровно месяц с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.

С начала полномасштабного вторжения в Украину потери личного состава российских войск на утро 24 марта составили около 15 800 человек, сообщили в Генштабе ВСУ. Кроме того, оккупанты потеряли четыре корабля/катера.

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