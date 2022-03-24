Россия пытается перевести войну в частично "затяжную фазу" – Подоляк

С начала полномасштабного вторжения в Украину потери личного состава российских войск составило около 15 800 человек, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Минобороны России / Facebook

Такое мнение 24 марта в Telegram выразил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, властям России уже не удается скрыть от своей аудитории отсутствие какого-либо значимого продвижения по всем направлениям.

"Поэтому руководство РФ пытается использовать другую тактику. Чтобы резко снизить количество потерь до приемлемого (с пропагандистской точки зрения) уровня. И не получать несколько сотен погибших каждый день, включая командиров высшего и среднего звена", – отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что "россияне пытаются ввести новые обязательные элементы в свою военную тактику".

"Происходит частичное окапывание на занятых рубежах, а такая концентрация сил и средств разрушения вокруг наших крупных городов – для создания в них умышленных многотысячных гуманитарных катастроф. Тактика абсолютно людоедская и имеющая четкие юридические определения в международном праве в разделе военных преступлений и преступлений против человечности", – резюмировал Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)