Ирпень освобожден более чем на 80%, идут бои за Бучу и Гостомель – МВД Украины

"Продолжаются бои в районе Ирпень – Буча – Гостомель. В Ирпене город уже более чем на 80% освобожден. Продолжаются бои за освобождение Бучи, за освобождение Гостомеля", – сказал советник главы МВД.

В то же время, по словам Денисенко, в регионе довольно много ДРГ и над этим приходится работать.

23 марта в Ирпене возобновила работу Национальная полиция Украины (НПУ).

"Начинаются зачистки территории от диверсантов, но главная задача сейчас – помощь и эвакуация мирных жителей, еще остающихся в Ирпене", – отметил глава НПУ Игорь Клименко.

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