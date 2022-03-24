Ирпень освобожден более чем на 80%, идут бои за Бучу и Гостомель – МВД Украины

"Продолжаются бои в районе Ирпень – Буча – Гостомель. В Ирпене город уже более чем на 80% освобожден. Продолжаются бои за освобождение Бучи, за освобождение Гостомеля", – сказал советник главы МВД.
В то же время, по словам Денисенко, в регионе довольно много ДРГ и над этим приходится работать.
23 марта в Ирпене возобновила работу Национальная полиция Украины (НПУ).
"Начинаются зачистки территории от диверсантов, но главная задача сейчас – помощь и эвакуация мирных жителей, еще остающихся в Ирпене", – отметил глава НПУ Игорь Клименко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Вооруженные силы Украины на нескольких участках пошли в контрнаступление и борются за возвращение территорий, занятых российскими оккупантами после начала вторжения 24 февраля, в трех областях – Киевской, Херсонской и Николаевской, сообщил 22 марта американский телеканал CNN со ссылкой на информацию неназванного высокопоставленного представителя министерства обороны США.
23 марта в Бучанском горсовете заявили, что Вооруженные силы Украины взяли в кольцо города Ирпень, Буча и Гостомель Киевской области.