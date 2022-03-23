Национальная полиция возобновила работу в Ирпене

"Бойцы полка полиции особого назначения в Киевской области на территории этого многострадального города готовы к выполнению своих полицейских функций. Начинаются зачистки территории от диверсантов, но главная задача сейчас – помощь и эвакуация мирных жителей, еще остающихся в Ирпене", – отметил он.
По словам Клименко, спецназ совместно с украинскими военными помогает возобновить работу органов местной власти.
"Российские оккупанты и дальше беспощадно обстреливают Ирпень. Но полицейские продолжают служить, защищать и помогать мирным людям мирного города. Потому что мы – украинцы!" – подчеркнул глава НПУ.
Ирпень находится в 26 км от Киева, город регулярно подвергается обстрелам оккупантов. 13 марта Маркушин сообщил, что 70% Ирпеня находится под контролем Украины, за остальные 30% продолжаются бои.
Жители Ирпеня покидают город по гуманитарным коридорам, которые обстреливаются оккупантами.